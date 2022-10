M. Kollár: Hromadným výpovediam lekárov predchádzala ignorancia vlády

Bratislava 2. októbra (TASR) - Hromadným výpovediam lekárov predchádzala v roku 2011, rovnako ako aj teraz, ignorancia zo strany vlády k problémom slovenského zdravotníctva. V súčasnosti je ešte v horšom stave. Pre TASR to uviedol čestný predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Marián Kollár. V roku 2011 stál ako šéf lekárskych odborárov na čele akcie hromadných výpovedí.



"Rokovania boli mimoriadne ťažké. Bolo to obdobné ako teraz v tom, že pokiaľ sme nepodali výpovede, tak rokovania neviedli nikam," skonštatoval. Pripomenul, že odborári v roku 2011 žiadali okrem iného zastaviť transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, či zlepšiť pracovné a finančné podmienky v zdravotníctve.



Kollár zdôraznil, že lekárskym odborárom išlo o zlepšenie kvality zdravotníctva a zastabilizovanie personálu. "Keby sa to vtedy nestalo, dnes už na Slovensku možno nemá kto ordinovať, liečiť a starať sa o našich pacientov. Nepodarilo sa nám však zmeniť systém, ktorý stále viac a viac kolabuje. Som presvedčený, že tentokrát ho zmeníme," doplnil.



Ocenil tiež pacientov, ktorí lekárov podporujú. "My sme výpovede nedali, pretože chceme niekam odísť, ale, naopak, ostať a aby sme mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov i v budúcnosti, lepšiu a dostupnejšiu. Chceme, aby sa zvýšil štandard kvality a zlepšil prístup k zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov," skonštatoval.



Počet vyzbieraných výpovedí je zatiaľ menší ako v roku 2011, ale je podľa Kollára už teraz dostatočný. Verí, že číslo nie je konečné a bude rásť a lekári dosiahnu všetky ich ciele obsiahnuté v požiadavkách. "Tento zápas za lepšie slovenské zdravotníctvo nemôžeme prehrať, lebo toto nie je o nás lekároch, ale o slovenských pacientoch a inom, lepšom zdravotníctve" zdôraznil. Vyzval vládu, aby všetku energiu venovala tomu, ako zlepšiť systém a ako sa s lekármi dohodnúť.



Akcia hromadných výpovedí lekárov otriasla slovenským zdravotníctvom koncom roku 2011. Odchod asi 1200 lekárov z nemocníc vtedy viedol k vyhláseniu núdzového stavu. Do akcie sa pôvodne zapojilo vyše 2400 lekárov, nakoniec na svojej výpovedi trvala asi polovica z nich. Zdravotníci sa vtedy rozhodli siahnuť po radikálnom riešení pre neakceptovanie ich požiadaviek. "Nakoniec boli lekári úspešní," dodal Kollár.