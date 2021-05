M. Kollár predloží návrh zákona o hmotnej zodpovednosti v júni

Bratislava 19. mája (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár predloží avizovaný návrh zákona o hmotnej zodpovednosti na júnovú schôdzu parlamentu. Na stredajšej tlačovej konferencii to avizovali predstavitelia mimoparlamentnej strany Spolu, do ktorej Kollár nedávno vstúpil. Návrhom chce poslanec dosiahnuť, aby politici zodpovedali za škody, ktoré spôsobia svojím nezodpovedným konaním vo funkcii. Pripomína napríklad pochybnosti okolo zmluvy na nákup ruskej vakcíny Sputnik V.



Strana Spolu upozornila, že Slovensko má podľa zverejnenej zmluvy s ruskou stranou zaplatiť 20 miliónov dolárov za vakcíny Sputnik V bez ohľadu na to, či sa nakoniec vakcíny rozhodneme nakúpiť alebo nie. "Takéto podmienky pre Slovensko dohodol Igor Matovič a nezabudol sa pochváliť, že konečnú zmluvu vlastne ani nečítal. V krajine, kde by platila hmotná zodpovednosť politikov, by musel za svoje nezodpovedné a diletantské konanie zaplatiť," povedal predseda Spolu Juraj Hipš.



Vládna koalícia podľa Kollára síce zákon o hmotnej zodpovednosti sľubuje, "ale zatiaľ sa zaoberá len sama sebou a svojimi koaličnými spormi".



Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) sa v programovom vyhlásení vlády zaviazala, že zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Poslanec NR SR za OĽANO Lukáš Kyselica už avizoval, že pripravuje zákon týkajúci sa zavedenia tzv. hmotnej zodpovednosti politikov. Vychádzať má z anglo-amerického konceptu, ktorý umožňuje súkromnej osobe podať žalobu v mene štátu v situáciách, keď štátu zjavne vznikla škoda, avšak táto skutočnosť nie je adekvátne prešetrená a z politického hľadiska je takpovediac "zametená pod koberec".