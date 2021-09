M. Kollár: Spolu môže byť stále stranou so zmysluplným obsahom

Bratislava 25. septembra (TASR) - Značku strany Spolu - občianska demokracia (OD) možno stále naplniť zmysluplným obsahom. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to povedal novozvolený predseda strany Miroslav Kollár.



"Verím, že tento cieľ možno naplniť aj spoluprácou, prípadne spájaním s inými stranami, toto spájanie musí mať však nielen emóciu, ale aj obsah a synergický efekt," uviedol Kollár.



Spolu-OD chce viesť na hodnotovom základe stredopravej, občianskodemokratickej strany k presadzovaniu zmeny stavu, v ktorom je krajina v súčasnosti. "Spoločnosť je polarizovaná, frustrovaná, smutne sledujeme, ako miznú elementárne zvyšky súdržnosti," sumarizoval Kollár situáciu, pod ktorú sa podľa neho podpisuje neschopnosť centrálnej vlády spravovať štát a reagovať na problémy ľudí. "To potvrdzuje, že Slovensko potrebuje rekonštrukciu štátu, z môjho pohľadu je to otázka posilnenia kompetencií a financovania samospráv, ktoré v predchádzajúcom období ukázali, že sa vedia o ľudí postarať oveľa lepšie ako centrálna vláda," povedal. Víziu zmeny chce predstaviť do konca roka.



Kollára zvolili za predsedu strany Spolu na sobotňajšom sneme, získal 98 hlasov, jeho protikandidát, doterajší predseda strany Juraj Hipš, 62. V prípade oboch kandidátov išlo tiež o voľbu filozofie smerovania strany. Kým Kollár je presvedčený, že Spolu má fungovať samostatne, Hipš presadzoval spojenie s Progresívnym Slovenskom (PS).



Na sneme zvolili aj podpredsedov strany - novými sa stali Pavel Nechala a Andrea Letanovská, staronovou členkou predsedníctva ostala po voľbe Jaroslava Lukačovičová.



Voľbu Kollára komentovali na sociálnej sieti aj jeho bývalí kolegovia zo strany Za ľudí. Juraj Šeliga Kollárovi pogratuloval. "Aj keď som ja v koalícii a Miro Kollár v opozícii, jeho opozičná politika je konštruktívna," uviedol. Tomáš Valášek, ktorý po odchode zo strany Za ľudí vstúpil do PS, zhodnotil rozhodnutie snemu slovami "takže Spolu ide samo".