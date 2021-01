M. Kollár: Najskôr dohodnúť a potom komunikovať podmienky testovania

Bratislava 12. januára (TASR) - Vláda by sa mala najprv dohodnúť na jednoznačných podmienkach celoplošného testovania a potom ich komunikovať verejnosti a samosprávam. Pre TASR to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a primátor Hlohovca Miroslav Kollár (Za ľudí). Nesmie sa podľa neho zopakovať chaos z prvého plošného testovania. Dodal, že ak budú jasné podmienky a štátna správa bude pripravená, samosprávy sa dokážu za týždeň na testovanie pripraviť.



"Nepoznáme ešte detailné parametre opakovaného celoplošného testovania, odporúčal som však v komunikácii s členmi vlády, nech sa najprv dohodnú na jednoznačných podmienkach celoplošného testovania a až potom ich komunikujú samosprávam a verejnosti. Keď budú podmienky jasné a realizovateľné a štátna správa v území pripravená a nebude na stole iné riešenie, samosprávy sa dokážu za týždeň na testovanie pripraviť. Len sa nesmie zopakovať informačný a organizačný chaos z prvého celoplošného testovania," uviedol Kollár.



Opakované celoplošné testovanie má podľa neho veľa úzkych miest spočívajúcich v dostupnosti testov, personálnych kapacít zdravotníkov či v riziku vytvárania väčšej koncentrácie ľudí na jednom mieste, rýchlejšieho prenosu novej mutácie vírusu a riziku ochorenia pri dlhom čakaní v mrazoch.



Poslanec Za ľudí tiež hovorí, že treba "prestať snívať o stlačení incidencie na jesenné čísla" a radšej výraznejšie znížiť mobilitu obyvateľstva a aj niekoľkokrát týždenne testovať zamestnancov aspoň stredných a veľkých podnikov.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) v pondelok avizoval celoplošné testovanie, ktoré sa bude opakovať v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta. Pretestovanie sa má zrealizovať o necelé dva týždne. Samosprávy v najpostihnutejších regiónoch premiér vyzval, aby, pokiaľ majú na to kapacity, uskutočnili testovanie už najbližší víkend. Absolvovanie testu má byť podmienkou pre uplatnenie si výnimky zo zákazu vychádzania vrátane cesty do práce či pobytu v prírode.