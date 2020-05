M. Kolník: Rezort zdravotníctva musíme spravovať lepšie

Bratislava 8. mája (TASR) – Nový šéf služobného úradu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Marián Kolník chce, aby sa rezort zdravotníctva pod novým vedením ministra Mareka Krajčího (OĽaNO) spravoval lepšie, ako to bolo doposiaľ. Je presvedčený, že Slovensko má dosť "šikovných ľudí", ktorí tomuto zámeru pomôžu. Spoločne s tímom na ministerstve chce preto personálne posilniť niektoré organizácie spadajúce pod MZ SR a tiež zjednotiť procesy. Povedal to v rozhovore pre TASR. "Keď sa budeme vedieť s ministrom oprieť chrbtami o seba, môžeme urobiť veľa dobrého. Ja nemám vlastnú politiku, no mám sen, že vytvoríme také prostredie, že ľudia radi a s nadšením budú chodiť na ministerstvo. Našou povinnosťou je vytvoriť ministrovi všetky podmienky na to, aby naplnil svoj záväzok. Všetko je jednoduché, ak sa to nezačne deformovať sofistikovaným zlom," komentoval.



Ako ďalej uviedol, po svojom nástupe do funkcie "s hrôzou zistil", že veľké nemocnice musia použiť 90 percent iba na platy a zvyšné peniaze idú "na réžiu". "Od riaditeľov nemocníc potrebujeme, aby boli dobrí doktori, ale tiež, aby rozumeli základným číslam. Chceme všetkých pozvať a byť im v tom odbornou aj ľudskou oporou," avizoval Kolník s tým, že spolu s tímom má ambíciu zjednotiť procesy a rezort personálne doplniť.



Pozrel sa aj na centrálny nákup liekov, ktorý bol prezentovaný ako "niečo dobré" z titulu cenotvorby, ktorá zabezpečila nízke ceny liekov. "Zistil som však, že cez štyri firmy sa v susednom Rakúsku predáva náš liek, ktorý u nás stojí 2,5 eura a tam 25 eur. V okolitých krajinách je trhová cena okolo 25 eur. Som trénovaný na centrálny nákup, ale musí zároveň fungovať kontrola etiky. Reexportný biznis nechceme," povedal.



Poukázal aj na to, že to, čo vždy bude zarábať, sú napríklad laboratóriá, CT, magnetická rezonancia, špeciálne vyšetrenia. V štátnych nemocniciach však chýbajú. Kolník uviedol, že pri vyšetreniach vzoriek s podozrením na ochorenie COVID-19 si všimol, že v štátnych laboratóriách vyjde vyšetrenie takejto vzorky o desiatky eur menej ako v súkromných.



Hnevá ho, že v minulosti sa zrušili laboratóriá, ktoré fungovali pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ).



Štát by mal byť podľa jeho slov oveľa veľkorysejší k starším ľuďom. "Nemáme plytvať, ale ukázať úctu a dôstojnosť k človeku. Naši dôchodcovia prežili veľmi tristnú dobu svojej staroby. Mnohí trpia rôznymi chorobami, žijú z 300 až 400 eur. Prečo tento štát nezoberie na seba aspoň toto? To nie je bremeno. Tak ako sa správame k seniorom, tak sa správame k deťom," komentoval tiež Kolník. Mieni, že v systéme je dosť peňazí na riešenie tejto problematiky.



Zarazilo ho napríklad aj to, že Slovensko je jednou z najbohatších krajín na kúpeľné zdroje. Paradoxne je aj jednou z krajín, ktorá spotrebuje na jednu osobu najviac liekov. Zmysel preto vidí aj v prevencii, ktorá by mohla pomôcť znížiť túto spotrebu.



Myslí si tiež, že sa musí posilniť nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). "Ak tam budú profesionáli, ktorí si svoju robotu budú robiť dobre, tak budú pre nás naším svedomím," dodal. Mieni, že ak v tomto úrade budú pracovať ľudia závislí od moci, tak je ich práca zbytočná. "Ten úrad by mal mať veľkú nezávislosť a autoritu. Tú treba rešpektovať prirodzene a nie preto, lebo sa ho bojíme. Ak ho nastavíme dobre, tak je tu veľa múdrych a šikovných ľudí, ktorí ju budú udržiavať," uzavrel.