M. Kosová absolvovala stretnutia s predsedami súdov

Bratislava 7. júla (TASR) - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová má za sebou väčšinu stretnutí s predsedami súdov. Zozbierané pripomienky k fungovaniu slovenskej justície plánuje predložiť na augustové zasadnutie Súdnej rady SR. Neskôr by mohli byť tieto postrehy pretavené do konkrétnych legislatívnych podnetov. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.



Kosová už absolvovala sériu stretnutí s predsedami okresných, mestských, krajských a správnych súdov. "Od veľmi veľa predsedov súdov, naprieč celým Slovenskom, som si vypočula problémy v súvislosti s novou súdnou mapou. Nepriniesla deklarované výsledky a nedosiahla svoj cieľ - priblížiť justíciu občanom, práve naopak" tvrdí predsedníčka Súdnej rady SR.



Súdne konania sa podľa jej slov predlžujú, problematické sa ukazujú aj pracoviská jednotlivých sídelných súdov. "Trvalým problémom je nízke finančné ohodnotenie vyšších súdnych úradníkov, asistentov a administratívneho aparátu či personálne poddimenzované správne súdnictvo. Tých podnetov bolo, žiaľ, veľa, preto s nimi musíme pracovať ďalej," podotkla.



Postrehy plánuje zosumarizovať a predložiť ich na augustové zasadnutie Súdnej rady SR. "Na júlovom zasadnutí ideme vytvoriť legislatívnu komisiu, ktorá bude po odsúhlasení členmi súdnej rady všetky tieto postrehy pretavovať do legislatívnych podnetov. Ide o pripomienky priamo od predsedov súdov a sudcov ako takých, čiže všetky majú základ priamo v praxi," ozrejmila.



V tomto smere plánuje aj spoluprácu so Združením sudcov Slovenska. "Majú množstvo poznatkov od svojich členov. Tvorí ich takmer polovica sudcov Slovenska. Takto vyšleme ministerstvu spravodlivosti signál, že to, čo navrhujeme zmeniť, nie je výmysel jedného alebo dvoch ľudí od zeleného stola, ale ide o reálne prítomný problém a my na neho poukážeme z viacerých pohľadov," doplnila Kosová.



Stretnutia s predsedami súdov by mala zavŕšiť 11. júla, keď sa má stretnúť s predsedom Najvyššieho súdu SR Jánom Šikutom a predsedom Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Pavlom Naďom. Pripomienky, ktoré zaznejú v rámci diskusie s nimi, budú rovnako zakomponované do sumáru všetkých podnetov.