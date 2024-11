M. Kosová: Sudcovia nerozhodujú zo strachu, ako to tvrdí Kiska

Bratislava 1. novembra (TASR) - Sudcovia na Slovensku podľa predsedníčky Súdnej rady SR Marcely Kosovej nerozhodujú zo strachu, ako to vo štvrtok (31. 10.) naznačil bývalý prezident SR Andrej Kiska. Kosová dodala, že zároveň nie sú neomylní, a preto existuje systém riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Vasilková.



"Sudcovia sa pri rozhodovaní riadia ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a zákonmi. Rozhodujú podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne. Tak, ako to sľubujú do rúk prezidenta, ktorý ich menuje. Andrej Kiska by to mal vedieť. Aj do jeho rúk sudcovia skladali sľub," uviedla súdna rada v reakcii na Kiskove vyhlásenia.



Rada vo vyhlásení reagovala aj na slová bývalého predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka. Na svoje zastupovanie v súdnej rade si podľa nej nezvolili zlo. Obaja menovaní by mali byť podľa Kosovej pre ostatných príkladom rešpektovania sudcov. "Urážanie a dehonestovanie sudcov z úst bývalého prezidenta a bývalého poradcu prezidenta a predsedu súdnej rady je absolútne neakceptovateľné," uzavrela predsedníčka súdnej rady.



Krajský súd uložil vo štvrtok bývalému prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi v kauze KTAG trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Verdikt je právoplatný. Kiska po vynesení štvrtkového rozsudku vyhlásil, že súčasná vláda sa nepohodlným sudcom vyhráža disciplinárnymi konaniami, a tak medzi nimi zavládol strach.



Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami, ktoré ako kandidát v marci 2014 vyhral. Týkalo sa to neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH spoločnosťou KTAG v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške zhruba 155.000 eur. Kiska obvinenia odmietal a v reakcii na rozsudok avizoval podanie dovolania na Najvyšší súd SR.