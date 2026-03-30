M. Kosová: Súdna rada SR sa vyjadruje ku všetkým útokom na sudcov
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Súdna rada SR ako ústavný orgán sudcovskej legitimity sa od mája 2024, keď sa stala jej predsedníčkou Marcela Kosová, vyjadruje ku všetkým útokom na sudcov bez rozdielu. Pre TASR to uviedla Kosová v reakcii na vyjadrenie združenia sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ), podľa ktorého má Súdna rada selektívny prístup k ochrane sudcov a vyzvalo ju, aby konala transparentne, rešpektovala nezávislosť sudcov a adresne chránila všetkých sudcov bez rozdielu.
„Súdna rada rozhodne nie je ústavným orgánom, ktorého úlohou je spĺňať požiadavku akejkoľvek neformálnej iniciatívy pár desiatok osôb bez právnej subjektivity, ako je napríklad ZOJ, na konkrétny text ňou prijatého uznesenia. Ani napomáhať pri jej zviditeľňovaní sa reakciou na opakované manipulatívne tvrdenia,“ uviedla Kosová.
Doplnila, že Súdna rada sa vyjadruje ku všetkým útokom na sudcov bez rozdielu - oproti minulosti, keď v Súdnej rade zastupovala vtedajšiu vládu bývalá sudkyňa Katarína Javorčíková, ktorá je súčasná hovorkyňa ZOJ.
ZOJ tvrdí, že uznesenia, prijaté Súdnou radou, ktoré sa týkajú verbálnych útokov na sudcov, sú nedostatočné, pretože neuvádzajú základné okolnosti prípadu a mená dotknutých sudcov, ktorým má byť ochrana poskytnutá. Vyjadrilo preto znepokojenie nad súčasným postupom Súdnej rady SR pri ochrane sudcov pred verbálnymi útokmi. Združenie kritizovalo napríklad uznesenie Súdnej rady z 18. marca, ktorému predchádzala diskusia k verbálnym útokom voči sudcovi Tomášovi Hajdukovi. Podľa ZOJ bolo toto uznesenie len všeobecné a Súdna rada ním odsúdila neprimerané verbálne útoky voči sudcom bez toho, aby bolo zistiteľné, ktorému sudcovi a z akých dôvodov poskytuje ochranu.
