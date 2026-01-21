Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
M. Kosová vyhlásila voľbu člena Súdnej rady SR na 25. marca

Oprávnení navrhovatelia môžu predsedníčke súdnej rady doručiť návrhy kandidátov do 11. februára s tým, že na neskôr doručené návrhy sa nebude prihliadať.

Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila v stredu voľbu na jedného člena súdnej rady, voleného sudcami v západoslovenskom volebnom obvode, na 25. marca. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.

Kosová vyhlásila voľbu na člena súdnej rady z dôvodu zániku funkcie Dany Jelinkovej Dudzíkovej.
