M. Kosová vyhlásila voľbu člena Súdnej rady SR na 25. marca
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila v stredu voľbu na jedného člena súdnej rady, voleného sudcami v západoslovenskom volebnom obvode, na 25. marca. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.
Oprávnení navrhovatelia môžu predsedníčke súdnej rady doručiť návrhy kandidátov do 11. februára s tým, že na neskôr doručené návrhy sa nebude prihliadať.
Kosová vyhlásila voľbu na člena súdnej rady z dôvodu zániku funkcie Dany Jelinkovej Dudzíkovej.
