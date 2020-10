M. Kotleba mal pozitívny test na nový koronavírus

Bratislava 22. októbra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Marian Kotleba (ĽSNS) mal pozitívny test na nový koronavírus. Informoval o tom na sociálnej sieti. Ako uviedol, upovedomil o tom aj predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina).



Do karantény by podľa jeho názoru mal ísť celý parlament. Poukázal aj na to, že na svoj zdravotný stav upozorňoval sudkyňu Špecializovaného trestného súdu počas súdneho pojednávania 12. októbra. Pýta sa preto, či sudkyňu budú stíhať za všeobecné ohrozenie.