M. Kotleba príde v dôsledku odsúdenia o mandát poslanca

Bratislava 5. apríla (TASR) - Šéf ĽSNS Marian Kotleba príde o mandát poslanca Národnej rady (NR) SR v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin. Vyplýva to z vyjadrení prokurátora aj obhajcu. Poukázala na to aj organizácia Via Iuris. Parlamentný mandátový a imunitný výbor stratu mandátu zatiaľ nepotvrdil.poukázala Via Iuris. Dodala, že odsúdenie Kotlebu na šesť mesiacov podmienečne je spodná hranica v danom paragrafe.Kotlebu odsúdil Najvyšší súd SR pre šeky v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou. Rozsudok je právoplatný.