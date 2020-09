M. Krajčí aj J. Mikas majú negatívny výsledok testu na COVID-19

Bratislava 8. septembra (TASR) - Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) aj hlavný hygienik SR Ján Mikas majú negatívny výsledok testu na COVID-19. Šéf rezortu zdravotníctva o tom v utorok informoval na sociálnej sieti.



Konzílium epidemiológov a infektológov je podľa jeho slov plne funkčné, keďže majú všetci výsledok testov na ochorenie COVID-19 negatívny.



Šéf rezortu zdravotníctva poukázal na to, že vo štvrtok (3. 9.) rokovali niekoľko hodín s rúškami na tvári a vetrali. "Medzi nami sedel chorý na COVID-19, cítil sa slabší, mal iba zaľahnuté v ušiach. Na druhý deň mu vystúpila teplota, išiel sa nechať otestovať. Test na koronavírus vyšiel pozitívny. Keď sedel s nami, bol vysoko infekčný," komentoval.



Krajčí rovnako ako Mikas zdôraznil, že rúška majú veľký zmysel. Dôležité je aj dostatočne vetrať miestnosť a dodržiavať hygienu rúk.



Hlavný hygienik ostáva aj napriek negatívnemu testu preventívne v izolácii



Hlavný hygienik SR Mikas z preventívnych dôvodov naďalej zostáva ešte pár dní v izolácii. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



"Negatívny výsledok testov majú aj ďalší dvaja zamestnanci ÚVZ SR, ktorí tiež prišli do kontaktu s osobou, u ktorej bolo následne potvrdené ochorenie COVID-19," povedala.



Hlavný hygienik SR a jeho dvaja kolegovia boli podľa jej slov v kontakte s nakazenou osobou niekoľko hodín. "Všetci traja sa zdržiavali v miestnosti, ktorá bola pravidelne vetraná a mali v miestnosti nasadené rúška s prekrytými ústami a nosovými dierkami, čo je pre ich ochranný účinok kľúčové. Rúško mala nasadené aj nakazená osoba," doplnila.



Mikas preto pripomenul význam nosenia rúšok. „Nosenie tvárových rúšok má význam u každého z nás, nielen u osôb s príznakmi respiračného ochorenia, kde rúško priamo zachytáva prúd kvapôčok. Je dôležité, aby ho v súčasnej situácii - v čase druhej vlny ochorenia COVID-19 a tesne pred bránami chrípkovej sezóny – nosili aj na pohľad zdravé osoby. Vírus totiž prenáša aj osoba bez príznakov ochorenia, ktorá nemusí vedieť, že je jeho nosičom, no je tiež infekčná," zhrnul.