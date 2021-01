M. Krajčí: Ak sa sprísni COVID automat, nebudem s tým mať problém

Bratislava 27. januára (TASR) – Pokiaľ by sa pristúpilo k dohode, ktorá bude sprísňovať opatrenia stanovené v tzv. COVID automate, minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) takéto sprísnenie podporí. Povedal to pred stredajším rokovaním vlády.



"Momentálna situácia je vážna, britská mutácia je jedným z dôvodov, prečo je to tak," povedal minister reagujúci na utorňajšie slová predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO). Premiér naznačil, že nastavenie COVID automatu, ktorý má začať platiť od 8. februára, by sa malo vzhľadom na výsledky plošného testovania i predpokladanú dominanciu agresívnejšieho britského kmeňa nového koronavírusu prehodnotiť.



"Pokiaľ sa vláda rozhodne predĺžiť zákaz vychádzania s prísnejšími nástrojmi ako sú zadefinované COVID automatom, ja s tým nebudem mať problém," povedal Krajčí, ktorý zdôraznil, že aj prípadné spustenie automatu a regionálne uvoľňovanie opatrení je naviazané na kontinuálne testovanie. "Stále čakáme na zlom v počte chorých a hospitalizovaných v nemocnici, stále neprišlo k zásadnému zníženiu a trendu poklesu," upozornil Krajčí.



Vyjadril sa tiež k téme testovania, nesúhlasí s tvrdením, že zariadenia sociálnych služieb nedostávali spätnú reakciu na požiadavku o mobilnú očkovaciu jednotku. Krajčí vysvetľuje, že evidujú veľký záujem. "K utorku to bolo viac ako dvesto žiadostí, pokiaľ viem už s 34 boli dohodnuté termíny, kedy mobilné očkovacie tímy navštívia zariadenia," povedal minister. Upozornil zároveň, že sa zvažuje otázka, či by seniori v ZSS nemali mať odobrenie na očkovanie od svojho ošetrujúceho lekára. "Či pri ich fragilite nemôžu prípadné nežiaduce účinky vakcíny spôsobiť vážne zdravotné problémy," objasnil Krajčí. Ide o reakciu na prípad úmrtia zaočkovaného seniora, ktorý trpel chronickými zdravotnými ťažkosťami, pričom jeho stav zhoršila horúčka a slabosť, ktoré sa objavili po očkovaní.



Krajčí tiež registruje veľký záujem o očkovanie, o ktoré žiadajú aj rôzne profesijné skupiny zdôrazňujúce svoju dôležitosť pre chod ekonomiky a infraštruktúru. "Tých požiadaviek je extrémne množstvo, rozumiem týmto požiadavkám, no ak by sme otvorili túto 'Pandorinu skrinku', odsúvali by sme tých najzraniteľnejších," upozornil. Poukazuje na to, že priebeh a tempo očkovania je závislé na dostupnosti vakcín. "Ak máme tento mesiac k dispozícii 200.000 dávok, budúci mesiac 250.000 dávok, musíme sa sústrediť na tých najrizikovejších a odvrátiť tak aj kolaps našich nemocníc," zdôraznil šéf zdravotníckeho rezortu.