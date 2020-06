M. Krajčí: Akútny nedostatok lekárov sa nedá vyriešiť zo dňa na deň

Bratislava 17. júna (TASR) – Problém akútneho nedostatku lekárov v slovenskom zdravotníctve sa nedá vyriešiť zo dňa na deň. V stredu po rokovaní vlády to povedal šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Poukázal na to, že by radi oveľa efektívnejšie distribuovali absolventov slovenských lekárskych fakúlt aj do regiónov, ktoré majú takúto potrebu.



"Chceli by sme to robiť formou záverečných pohovorov, výberových konaní na jednotlivé pozície do štátnych nemocníc. Sme otvorení v tomto spolupracovať aj so súkromným sektorom," komentoval šéf rezortu zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje posilniť rezidenčný program nielen pre primárnu sféru, ktorá je ťažisková, ale aj pre špecialistov takýmto spôsobom cez vyššie územné celky. Plánuje posilniť ich kompetencie a posunúť ich do regiónov.



Aj zdravotné poisťovne budú podľa Krajčího motivované tak, aby zabezpečili zdravotnú starostlivosť v regiónoch. "Budú motivované geografickými parametrami a takisto aj maximálnymi čakacími lehotami tak, aby pacienti na území celého Slovenska sa dostali k svojej liečbe včas," uviedol Krajčí.



Doplnil, že na rezorte vedia o tom, že mnohí lekári sú vo vyššom veku. "Vieme o tom, že mnohé zmeny, ktoré budeme realizovať, musíme realizovať s ohľadom na nich, aby ďalej zachovali a poskytovali zdravotnú prax," dodal. Všetky inovácie budú podľa jeho slov prevažne dobrovoľné. MZ SR sa chce zamerať najmä na mladšie ročníky a zatraktívniť im prácu aj v ambulanciách.