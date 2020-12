Krajčí: Antigénových testov máme viac ako 3,5 milióna

Bratislava 14. decembra (TASR) – Antigénových testov máme viac ako 3,5 milióna, PCR testov je dostatok. Po pondelkovom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že na plošné testovanie momentálne testov nie je dostatok.



Antigénové testy sa majú podľa šéfa rezortu zdravotníctva použiť pre skupiny obyvateľov, ktoré to najviac potrebujú. Ide podľa neho o zdravotníkov, domovy sociálnych služieb, ako aj antigénové mobilné odberové miesta.



Krajčí zároveň vyzval, aby si ľudia urobili lockdown sami, predtým ako pôjdu navštíviť svojich príbuzných. Karanténa je podľa jeho slov efektívnejšia ako testovanie. "Testovanie môže vzbudiť falošný pocit istoty, že som negatívny, a už na druhý deň môžem byť pozitívny," povedal. Myslí si, že efektívnejší nástroj je byť doma a minimalizovať sociálny kontakt. Podľa neho to platí pri antigénových aj PCR testoch.



Zároveň vyzval všetkých zamestnávateľov, ktorí tak urobiť môžu, aby nechali zamestnancov na home office. "Pokiaľ budú občania do Vianoc čo najviac izolovaní, tak uchránia svoju rodinu, s ktorou sa plánujú stretnúť a chcú mať s ňou spoločné Vianoce. Chcem pripomenúť, že vírus je vo fáze nekontrolovaného šírenia. Nikto z nás nevie, kto z nás je nakazený," povedal minister zdravotníctva.



Poznamenal, že ľudia by sa mali vyhnúť tlačeniciam v obchodoch. Poukázal tiež na to, že sa pri vstupoch do mnohých nákupných centier nekontroluje ani teplota.