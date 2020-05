M. Krajčí: Chceme posilniť kompetencie všeobecných lekárov a sestier

Bratislava 31. mája (TASR) – Za dôležitú prioritu po zmiernení krízy spôsobenej novým koronavírusom Ministerstvo zdravotníctva SR považuje posilnenie kompetencií všeobecných lekárov a tiež zdravotných sestier.



„Chceme, aby väčšina pacientov mohla byť vyriešená u praktických lekárov a k špecialistom chodili naozaj len tí, ktorí to potrebujú, napríklad pri zmene zdravotného stavu a vyšetreniach, určujúcich nastavenie na liečbu,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). „Všeobecným lekárom a sestrám chceme umožniť certifikovať sa v ďalších odboroch tak, aby mohli odľahčiť aj špecialistov a časť špecializovanej starostlivosti vykonávať vo svojich ambulanciách. Chceme tiež ambulanciám vytvoriť podmienky na to, aby mohli zamestnávať viac sestier,“ doplnil.



Cieľom rezortu je podľa Krajčího tiež zatraktívniť prácu všeobecných lekárov pre nových absolventov lekárskych fakúlt. „Veľmi radi by sme zrušili všetky preskripčné a indikačné obmedzenia, ktoré v súčasnosti majú všeobecní lekári,“ vyjadril sa minister.



Všeobecní lekári certifikovaní v rôznych oblastiach podľa neho budú môcť prebrať časť kompetencií špecialistov a zároveň sa vďaka tejto možnosti možno niektorí špecialisti začnú zaujímať o prácu v primárnej sfére. „Chceme podať návrh zákona, podľa ktorého bude pre internistu potrebné len šesťmesačné štúdium, bude môcť prevádzkovať ambulanciu praktického lekára a v nej vykonávať aj špecializované vyšetrenia, ktoré si vyberie,“ tvrdí Krajčí. Avizuje, že ministerstvo pripraví napríklad metodické usmernenia o tom, ako uľahčiť liečbu pacientov s diabetom a presunúť ju do kompetencií primárneho lekára.