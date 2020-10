M. Krajčí: Denne zomrie na Slovensku asi 18 ľudí na nový koronavírus

Bratislava 22. októbra (TASR) – Denne zomrie v slovenských nemocniciach na nový koronavírus priemerne 18 ľudí. Ako uviedol vo štvrtok po rokovaní vlády SR minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), situácia na Slovensku je vážna a nie je pod kontrolou. Predpokladá, že toto číslo sa bude ešte zvyšovať.



Krivka Slovenska podľa šéfa rezortu zdravotníctva kopíruje českú krivku, dokonca má podľa jeho slov mierne strmší ráz ako susedné Česko. Poukázal na to, že 14-dňová incidencia prípadov nového koronavírusu na 100.000 obyvateľov sa zvýšila z 269 na 359 prípadov.



Počet hospitalizovaných pacientov sa zvýšil zo 424 na 731 osôb. Počet osôb na JIS sa zvýšil z 18 na 20 ľudí a na pľúcnej ventilácii zo 49 na 63 osôb. Za sedem dní sa priemerný počet prípadov za deň zvýšil z 1214 osôb na 1586 osôb. Sedemdňový priemer testov sa z čísla 8858 zvýšil na 10.134 testov.



Stúpa aj percento pozitívne testovaných zo súboru, ktoré sa denne otestuje. "Reprodukčné číslo potrebujeme zraziť pod hodnotu jeden. Potom by nám postupne mali začať klesať počty infikovaných," doplnil Krajčí s tým, že toto číslo sa v súčasnosti pohybuje medzi úrovňou 1,25 až 1,45. Miera denného rastu počtu infikovaných je päť až desať percent. Čas zdvojnásobenia je v intervale sedem až 14 dní.



Za dramatický považuje minister zdravotníctva aj nárast počtu pacientov v nemocniciach. Veľmi dramatická situácia v slovenských nemocniciach môže byť okolo 9. novembra. Ak by nedošlo k opatreniam, Krajčí by očakával okolo 3500 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19.