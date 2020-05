Krajčí: Fitnescentrá sú rizikové, s uvoľňovaním opatrení musíme počkať

Bratislava 20. mája (TASR) – Fitnescentrá sú z hľadiska pandémie nového koronavírusu veľmi rizikové miesta. V stredu to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že predpokladá aj tu časom uvoľňovanie protiepidemických opatrení.



Najskôr je však podľa neho potrebné si počkať, ako Slovensko zvládne 4. fázu uvoľňovania opatrení prijatých pre ochorenie COVID-19. Šéf rezortu zdravotníctva však očakáva, že v ďalšej fáze dôjde k uvoľneniu opatrení v prípade kúpalísk a wellnessov v exteriéri.



Vo fitnescentrách v uzavretom priestore sa podľa ministra zhromaždia ľudia, ktorí cvičia a "hyperventilujú". "Bez ohľadu na koronakrízu, všetci tam dýchame vzduch, ktorý si vydýchame. Ide o veľmi rizikové miesta, kde je prítomný aerosól. Športovať s ochranným rúškom je extrémne náročne a bez rúška by to bolo veľmi nebezpečné,“ vysvetlil Krajčí. Podotkol však, že nikomu sa nebráni športovať v exteriéri.



Minister predpokladá, že v ďalšej fáze dôjde skôr k uvoľneniu protiepidemických opatrení v prípade wellness zariadení s exteriérovými kúpaliskami.



"Musí to byť ale v exteriéri. Pokiaľ sú to interiérové priestory, bude tam stále platiť to, čo aj pre fitnescentrá," spresnil. Všetko bude podľa slov ministra záležať na rozhodnutí hlavného hygienika SR a expertnej epidemiologickej skupiny. "Za mňa, čo sa týka exteriérových kúpalísk, môžem povedať, že tie uvoľnenia určite prídu," podotkol.