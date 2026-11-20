< sekcia Slovensko
M. Krajčí: K. Šaško nesplnil sľub o riešení poplatkov v ambulanciách
Pripomenul, že vláda sa už vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vykonať audit poplatkov a doplatkov a zaviesť transparentné pravidlá.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podľa opozičného poslanca Národnej rady (NR) SR Mareka Krajčího (Slovensko - Za ľudí) nepredstavil sľubované riešenie poplatkov v ambulanciách. Pacienti tak podľa neho naďalej čelia finančným bariéram pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Najviac sa to dotýka seniorov a chronicky chorých ľudí, ktorí potrebujú pravidelne navštevovať špecialistov. Krajčí to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii.
„Pánovi ministrovi Šaškovi vypršal čas, ktorý si sám stanovil. Sľuboval, že pripraví kompletný návrh na vyriešenie poplatkových bariér v ambulanciách. Včera sme sa však dozvedeli jediné - nič nebude. Poplatky sa budú platiť ďalej,“ vyhlásil Krajčí.
Pripomenul, že vláda sa už vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vykonať audit poplatkov a doplatkov a zaviesť transparentné pravidlá. O audite hovorila v marci 2024 aj vtedajšia ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Šaško následne v júni 2025 avizoval prípravu legislatívnych zmien do 18 mesiacov. Krajčí kritizuje, že napriek doterajším prísľubom rezort podľa neho nepredstavil konkrétne riešenie.
Poukázal tiež na upozornenia verejného ochrancu práv týkajúce sa možného porušovania ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Hnutie Slovensko zároveň odmieta návrhy časti ambulantného sektora na presnejšie vymedzenie výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia a zavedenie percentuálnej spoluúčasti pacientov. Obáva sa, že by ľudia museli za niektoré vyšetrenia platiť v plnej výške a za ďalšie doplácať stanovené percento.
Hnutie preto presadzuje reguláciu ambulantných poplatkov, centrálne elektronické objednávanie pacientov a ochranné limity pre sociálne odkázané skupiny. Požaduje tiež zavedenie maximálnych čakacích lehôt v ambulantnej starostlivosti. Ak zdravotná poisťovňa nedokáže zabezpečiť vyšetrenie u zmluvného poskytovateľa v stanovenej lehote, mala by podľa hnutia pacientovi preplatiť vyšetrenie u nezmluvného lekára.
„Lekári nie sú naši nepriatelia. Vážime si ich prácu a ponúkame im férové odmeňovanie z odvodov, ktoré občania tejto krajiny platia. Pacient nemá byť rukojemníkom nedostatočného financovania ambulancií,“ zdôraznil Krajčí. Dodal, že zdravotná starostlivosť má byť pre pacientov dostupná bez ohľadu na ich finančnú situáciu.
„Pánovi ministrovi Šaškovi vypršal čas, ktorý si sám stanovil. Sľuboval, že pripraví kompletný návrh na vyriešenie poplatkových bariér v ambulanciách. Včera sme sa však dozvedeli jediné - nič nebude. Poplatky sa budú platiť ďalej,“ vyhlásil Krajčí.
Pripomenul, že vláda sa už vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vykonať audit poplatkov a doplatkov a zaviesť transparentné pravidlá. O audite hovorila v marci 2024 aj vtedajšia ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Šaško následne v júni 2025 avizoval prípravu legislatívnych zmien do 18 mesiacov. Krajčí kritizuje, že napriek doterajším prísľubom rezort podľa neho nepredstavil konkrétne riešenie.
Poukázal tiež na upozornenia verejného ochrancu práv týkajúce sa možného porušovania ústavného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Hnutie Slovensko zároveň odmieta návrhy časti ambulantného sektora na presnejšie vymedzenie výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia a zavedenie percentuálnej spoluúčasti pacientov. Obáva sa, že by ľudia museli za niektoré vyšetrenia platiť v plnej výške a za ďalšie doplácať stanovené percento.
Hnutie preto presadzuje reguláciu ambulantných poplatkov, centrálne elektronické objednávanie pacientov a ochranné limity pre sociálne odkázané skupiny. Požaduje tiež zavedenie maximálnych čakacích lehôt v ambulantnej starostlivosti. Ak zdravotná poisťovňa nedokáže zabezpečiť vyšetrenie u zmluvného poskytovateľa v stanovenej lehote, mala by podľa hnutia pacientovi preplatiť vyšetrenie u nezmluvného lekára.
„Lekári nie sú naši nepriatelia. Vážime si ich prácu a ponúkame im férové odmeňovanie z odvodov, ktoré občania tejto krajiny platia. Pacient nemá byť rukojemníkom nedostatočného financovania ambulancií,“ zdôraznil Krajčí. Dodal, že zdravotná starostlivosť má byť pre pacientov dostupná bez ohľadu na ich finančnú situáciu.