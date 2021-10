M. Krajčí: Máme najhorší nástup tretej vlny pandémie

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovensko má spomedzi okolitých krajín najhorší nástup tretej vlny pandémie nového koronavírusu a rýchly nárast úmrtí na toto ochorenie. Dôvodom je aj nízka zaočkovanosť obyvateľstva. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v diskusnej relácií TA3 V politike.



Pod zlú situáciu sa podľa neho podpísal aj odmietavý postoj mnohých politikov k očkovaniu či nezvládnutá distribúcia samotestov na nový koronavírus do škôl pre žiakov a ich rodičov. "Ďalšie testovanie ľudí by bolo vhodné, ale len v ohniskách, nie celoplošné," povedal Krajčí.



S tým, že distribúcia samotestov do škôl nebola zvládnutá, súhlasila aj šéfka zdravotníckeho výboru NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS). Na zlepšenie úrovne očkovania je potrebné podľa nej zlepšiť komunikáciu a poskytovať ľuďom reálne informácie a čísla, napríklad vo forme odlíšenia očkovaných a neočkovaných v rámci celkového počtu nakazených.



Poslankyňa zároveň rázne odmietla opätovné zavedenie núdzového stavu, keďže je k dispozícii očkovanie aj testovanie. Odmietla aj možnosť zavedenia povinného očkovania pre vybrané skupiny obyvateľstva. Podľa nej by sa to mohlo podpísať pod odchod zdravotníkov či sociálnych pracovníkov, ktorí očkovaniu neveria. "Musíme skôr s ľuďmi pracovať a poskytovať im dostatočné informácie," reagovala Bittó Cigániková.



Poslanec NR SR Vladimír Baláž (Smer-SD) vidí za nízkou zaočkovanosťou chýbajúceho lídra v tejto otázke či spôsob komunikácie o problematike. Rovnako odmieta zavedenie núdzového stavu aj celoplošného testovania.



Nezaradený poslanec NR SR, podpredseda strany Hlas-SD a exminister zdravotníctva Richard Raši odmietol tvrdenie, že opozícia nie je nápomocná pri riešení pandémie. "My podporujeme všetky návrhy zákonov, ktoré pomôžu krajine, naopak, naše návrhy sú odmietané," poukázal Raši. S povinným očkovaním nesúhlasí, krajina by podľa neho prišla o zdravotníkov.