M. Krajčí: Najbližšie Dušičky by nemali byť štandardné

Bratislava 11. októbra (TASR) - Najbližšie sviatky Všetkých svätých a deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, čiže Dušičky, by určite nemali byť štandardné. V nedeľnej politickej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol počas rokovania ústredného krízového štábu (ÚKŠ) minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Podľa jeho slov sa rokuje aj o znížení mobility, diskutovať o tom však chcú aj s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS).



Šéf rezortu zdravotníctva vyzval všetkých stredoškolákov, aby necestovali na internáty. Zopakoval, že práve stredné školy prejdú od pondelka (12. 10.) na dištančnú formu vzdelávania. Podľa Krajčího sa Slovensko vydalo českou cestou. Poukázal na to, že reprodukčné číslo je rovnaké ako v ČR. Prijaté opatrenia preto budú musieť byť účinné natoľko, aby sa situácia zvrátila. Nechcel ich konkretizovať, no musia byť dostatočne radikálne.



Krajčí zdôraznil, že momentálne je v rámci Slovenska zelených už len päť okresov. Aké opatrenia sa dotknú Oravy, je predmetom diskusie. Zdôraznil však, že regionálni hygienici majú stále právomoc rozhodovať o opatreniach vo svojej pôsobnosti.



Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) komentoval, že ich strana je za sprísnenie opatrení, ale aj za to, aby došlo k odškodneniam a pomoci tým, ktorých sa prijaté opatrenia dotknú. Navrhujú preto okamžitú plošnú pomoc, opatrenia majú ísť ruka v ruke s ekonomickými opatreniami. Doplnil, že cieľom nie je zničiť ekonomiku.



Opozičná poslankyňa Denisa Saková (nezaradená) komentovala, že počas leta sa mali posilniť pozície hygienikov či vytvoriť call centrá, aké fungujú v Nemecku.