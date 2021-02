Negatívny test na COVID-19 bude potrebný až od 10. februára

Bratislava 5. februára (TASR) - Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 sa na Slovensku nebude vyžadovať od pondelka (8. 2.), ale od stredy (10. 2.). Celé Slovensko je v čiernej fáze COVID automatu, ak však nejaký región bude v lepšej fáze, periodicita testovania nemusí byť každých sedem dní, ale každých 14 či 21 dní. Na tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



V čiernych okresoch treba mať maximálne 7 dní starý test do práce

V čiernych okresoch, ktorých je podľa aktuálnych dát na celom Slovensku deväť, bude treba od stredy (10. 2.) disponovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní na chodenie do práce. Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v piatok po rokovaní vlády. Testovať sa bude treba aj v bordových a ďalších okresoch, avšak menej často.



Ako spresnil Krajčí, minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) chcel, aby sa v najlepších regiónoch nevyžadoval negatívny test od zamestnancov. Keďže však nepodporil prijaté uznesenie, tak sa vláda vrátila k pôvodnému odporúčaniu. "Budeme síce diferencovať jednotlivé regióny, ale len čo sa týka platnosti testu, tak to v podstate bolo aj myslené," dodal Krajčí.



Celá krajina je v čiernej zóne, čiže všetky opatrenia platia, avšak, ak je nejaký región v lepšej farbe, v tom prípade nemusí mať periodicitu testovania ľudí chodiacich do práce každých sedem dní. "Pokiaľ sa budú nachádzať v okresoch, ktoré sú v druhom stupni varovania alebo v prvom stupni varovania, tu sa zamestnanci potrebujú testom preukazovať až 15. februára a pokiaľ ich okres ostane v tomto druhom stupni varovania, bude im stačiť len 14-dňový test," zdôraznil Krajčí. Keďže v prvom stupni varovania je len okres Veľký Krtíš, ak si svoju epidemiologickú situáciu nezhorší, jeho obyvateľom (zamestnancom) bude stačiť 21-dňový test na povolenie ísť do zamestnania.



Minister však zdôraznil, že ak niekto cestuje do zamestnania prostriedkami hromadnej dopravy, autobusom, vlakom, bude sa musieť testovať každých sedem dní. Platí to pre celé územie SR, čiže aj pre okresy s lepšou epidemiologickou situáciou. Pri týchto prostriedkoch je totiž veľmi vysoké riziko nákazy novým koronavírusom.



Prvými dávkami vakcíny od AstraZeneca sa budú očkovať učitelia

Prvými dávkami vakcín od AstraZeneca, ktoré majú prísť budúci týždeň na Slovensko, sa budú očkovať prioritne učitelia. Pôjde najmä o tých, ktorí vyučujú prezenčne. Po piatkovom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že takto zmenil očkovaciu stratégiu.



"Myslíme si, že je to takto správne, dokonca tam padla aj dohoda, že učitelia budú uprednostnení pred kritickou infraštruktúrou a budú sa očkovať tí, ktorí budú zabezpečovať prezenčnú výuku na školách," povedal Krajčí. Verí, že sa to podarí zadministrovať čo najlepšie, keďže učitelia sa nachádzajú na celom Slovensku. "Budeme sa snažiť, aby sa k vakcíne dostali čo najrýchlejšie," povedal.







Učiteľská obec, ale aj rôzne organizácie z oblasti školstva či niektorí politici volali po prioritnom očkovaní učiteľov. Zdôvodňovali to najmä obavami z toho, že sa učitelia vrátia do škôl a budú v priamom a úzkom kontakte so školákmi, čím sa vystavia vysokému riziku nákazy ochorením COVID-19.



Školy v čiernych okresoch nebudú otvorené

V okresoch, ktoré sú v čiernej fáze, sa školy neotvoria. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v takýchto okresoch zakážu výučbu na školách.







Pri cestovaní hromadnou dopravou treba najviac 7 dní starý test

Potvrdenie o teste na cestu do prírody v okrese nebude potrebné

Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 už ľudia nebudú potrebovať na cestu do prírody v rámci okresu. Povolené budú cesty do prírody aj do iných okresov, avšak tu sa už budú musieť vedieť ľudia preukázať testom s negatívnym výsledkom.