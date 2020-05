Krajčí hovorí o liečbe detí so spinálnou svalovou atrofiou

Bratislava 27. mája (TASR) – Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatrickú neurológiu Miriam Kolníková je v kontakte s Národným ústavom detských chorôb, ktorý by mohol v prípade, že bude všetko pripravené, zabezpečiť liečbu detí so spinálnou svalovou atrofiou (SSA) na území SR špeciálnym a zároveň najdrahším liekom na toto ochorenie. Povedal to šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).



Priblížil, že liek za dva milióny eur sa môže aj naďalej používať, keďže MZ SR súhlasilo s jeho používaním na území SR. Krajčí však zdôraznil, že tento liek podlieha schváleniu liečby jednotlivými zdravotnými poisťovňami. Mieni, že nakoľko ide o extrémne drahý liek, aj na pôde Európskej únie sa budú realizovať rokovania, aby cena tohto lieku mohla byť prijateľnejším a dostupnejším variantom pre ľudí, ktorí na ochorenie SSA trpia.



"Som presvedčený, že každá jedna zdravotná poisťovňa už aj za súčasné ceny tohto lieku by tento liek podľa mňa uhradila, pretože v konečnom dôsledku je to pre ňu výhodnejší variant, ako liečiť tieto deti veľmi drahým spôsobom následne ďalšie roky a tá liečba nie je taká účinná," komentoval Krajčí.



Ako dodal, ak by výrobca lieku podal žiadosť o zaradenie do kategorizácie a liek by prešiel komisiou, Krajčí by podľa vlastných slov urobil všetko pre to, aby ľudia na Slovensku dostali najkvalitnejšiu liečbu.