M. Krajčí: O náhrade štátnej karantény budeme rokovať

Bratislava 7. mája (TASR) – O možnosti nahradiť štátnu karanténu inteligentnou karanténou prostredníctvom mobilnej aplikácie budú odborníci diskutovať v pondelok (11. 5.). Po rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), podľa ktorého by takáto alternatíva mala zmysel.



"Myslím si, že to určite má zmysel, keďže záujem Slovákov, ktorí sa chcú vrátiť na Slovensko, vidíme na našich hraniciach. Štátne karantény sú preplnené. Potrebovali sme nájsť spôsob riešenia, ako bude táto krajina fungovať ďalšie týždne, možno mesiace," komentoval Krajčí s tým, že v súčasnosti je zákon u právnikov jeho rezortu.



Uviedol, že uvažoval o využívaní rýchlotestov na hraniciach. Tento návrh Krajčímu zatiaľ ústredný krízový štáb neodobril. Spomenul tiež, že vo viacerých domovoch sociálnych služieb vykonávajú testy na nový koronavírus. O ich výsledkoch bude rezort zdravotníctva informovať.



Krajčí rovnako uviedol, že má k dispozícii štúdiu, podľa ktorej by sa dalo uvažovať o skoršom otvorení napríklad predškolských a školských zariadení. Zdôraznil však, že aj toto najprv musí prediskutovať s odborníkmi.



Šéf rezortu zdravotníctva takisto dodal, že v prípade, ak indikujúci lekár žiada od pacienta pred operáciou test na ochorenie COVID-19, ten si ho môže následne refundovať cez verejné zdravotné poistenie.