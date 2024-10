M. Krajčí: Pre vládu Roberta Fica hrozí odchod takmer 2500 lekárov

Bratislava 22. októbra (TASR) - Exminister zdravotníctva a poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) kritizuje vládu Roberta Fica (Smer-SD), že pre jej kroky hrozí odchod takmer 2500 lekárov zo slovenských nemocníc. Trvá na tom, aby vláda zdravotníkom nesiahala na rast platov. TASR o tom informoval hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.



"Lekárski odborári oznámili, že vyše 2400 lekárov z kľúčových oddelení nemocníc je pripravených podať výpovede. K tomuto kroku ich donútila vláda Roberta Fica, ktorá im siaha na mzdy bez akejkoľvek konštruktívnej diskusie s nimi. Vláda má takisto snahu transformovať štátne nemocnice na akciové spoločnosti, v čom odborári vidia veľké riziko," poznamenal Krajčí. Hnutie Slovensko podľa jeho slov trvá na tom, aby vláda nesiahala zdravotníkom na rast platov a upustila aj od návrhu transformovať nemocnice na akciové spoločnosti.



Pripomenul, že poslanci Smeru-SD a Hlasu-SD pred dvomi rokmi hlasovali za dohodu so zdravotníkmi, vďaka ktorej sa situácia v zdravotníctve upokojila a zastabilizovala. "Všetci zdravotníci mali okrem iného aj garantovanú valorizáciu platov. Vláda Roberta Fica sa však rozhodla ísť cestou destabilizácie, porušenia dohôd so zdravotníkmi a okrem toho, že siaha na mzdy zdravotníkov, snaží sa medzi nich vraziť klin," poznamenal Krajčí. Skritizoval tiež, že nebyť nátlakových akcií zo strany zdravotníkov, vláda by s nimi ani nekomunikovala.



Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský v utorok na tlačovej konferencii informoval, že viac ako 2400 nemocničných lekárov je pripravených podať výpovede do konca októbra. Medzi hlavné požiadavky zdravotníkov patrí dodržiavanie memoranda podpísaného v roku 2022.