Krajčí: Pri otvorení škôl sa určite zhorší epidemiologická situácia

Bratislava 1. decembra (TASR) – Pri otvorení škôl sa určite zhorší epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom, predpokladá minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Povedal to v utorok pred rokovaním ústredného krízového štábu (ÚKŠ).



Uviedol, že keď sa v jeden deň pretestuje akákoľvek skupina antigénovými testami, napríklad deti v školách, na druhý deň môže byť situácia úplne iná. "Z tohto dôvodu, keď otvoríme školy a budeme nejakým spôsobom zmierňovať kritériá pretestovania detí a rodičov, tak v podstate uvoľníme plombu a v školách sa nám to začne šíriť," komentoval s tým, že málo frekventované a málo ambiciózne testovanie nepomôže udržať aktuálnu epidemiologickú situáciu.



Riešením je podľa neho masívne testovanie celej populácie. Chce sa preto pýtať, ako by mal v praxi fungovať návrh ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), podľa ktorého by sa mohlo antigénovou metódou pretestovať 70 percent žiakov.



Pokiaľ podľa šéfa rezortu zdravotníctva nebude testov dostatok, budú sa môcť testovať len najohrozenejšie skupiny, ako sú nemocnice, rizikové regióny či napríklad zariadenia sociálnych služieb. Slovensko má podľa neho k dispozícii ešte niekoľko miliónov testov.



Doplnil, že vysoký počet vykonaných antigénových testov za utorok môže byť výsledkom dát z predchádzajúcich dní.



Poznamenal tiež, že riešia situáciu v lyžiarskych strediskách tak, aby to bolo bezpečné. V tejto súvislosti by sa podľa jeho slov pravdepodobne mohla táto otázka riešiť na úrovni Európskej únie.