M. Krajčí: Od pondelka majú platiť nové pravidlá na hraniciach

Bratislava 13. novembra (TASR) - Od pondelka (16. 11.) bude možné z Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska vstúpiť na územie SR s negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín. Pendlerom bude stačiť negatívny antigénový test, ktorý nie je starší ako dva týždne. Po príchode z takzvaných červených krajín bude možný aj vstup bez absolvovaného testu. Podmienkou má byť vyplnený e-formulár a nástup do karantény. Po rokovaní pandemickej komisie to avizoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Reprodukčné číslo na Slovensku je 0,7 až 0,9

Reprodukčné číslo nového koronavírusu je na Slovensku aktuálne na úrovni 0,7 až 0,9, čo je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) pozitívna správa. Ako ďalej uviedol po rokovaní pandemickej komisie, ak by Slovensko vydržalo v tempe testovania a doterajších opatreniach, tak by sa vírus eliminoval. Na začiatku decembra by mohol byť kĺzavý medián na hodnote 500, čo sa však podľa Krajčího nepodarí dosiahnuť. Upozornil, že aj napriek zlepšeniu situácie po plošnom pretestovaní by v niektorých okresoch bolo potrebné pretestovanie.