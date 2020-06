M. Krajčí: Rezort zdravotníctva ide posilniť oblasť onkológie

Na snímke zľava budúci šéf agentúry na hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) Michal Staňák, generálna riaditeľka sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Andrea Škripeková, štátni tajomníci MZ SR Peter Stachura, Jana Ježíková, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová, minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO), jedna zo zakladateľov OZ Nie rakovine Jana Pifflová Španková, prezidentka OZ Lymfoma Slovensko Miroslava Fövényes a jeden zo zakladateľov OZ Nie rakovine Patrik Herman počas tlačovej konferencie po skončení konferencie Onkológia na Slovensku: realita vs. očakávania. V Bratislave 26. júna 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 26. júna (TASR) – Jednou z hlavných priorít rezortu zdravotníctva je oblasť onkológie. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR preto bude usilovať o viac zachránených a uzdravených ľudí. Urobiť tak chce preto prevenciu, liečbu aj paliatívnu starostlivosť. Za prítomnosti viacerých odborníkov z oblasti zdravotníctva to na pôde ministerstva v piatok oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Tvrdí, že by sa Slovensko chcelo dostať k tým krajinám, kde majú pacienti 70 percent šancu na prežitie.uviedol Krajčí s dôvetkom, že onkologickí pacienti nemôžu byť v úzadí. Rezort podľa jeho slov musí hľadať možnosti, ako takýmto ľuďom pomôcť v prinavrátení ich zdravia či záchrany života.Pomáhať by pri tom mala HTA agentúra, ktorej šéfom bude Michal Staňák.doplnil Krajčí s tým, že HTA agentúra bude okrem hodnotenia onkologických liekov súčasťou medzinárodných projektov, ako je aj skenovanie horizontu v oblasti onkológie.Štátna tajomníčka MZ SR Jana Ježíková v tejto súvislosti poukázala na legislatívnu úpravu. Tá by mala podľa jej slov zjednodušiť podmienky na vstup novej medicínskej indikácie do systému kategorizácie, čo po novom znamená, že pred uplynutím 12 mesiacov je možné rozšíriť indikáciu.Generálna riaditeľka sekcie zdravia MZ SR Andrea Škripeková komentovala, že register inovatívnych liekov bude slúžiť na zber dát a porovnanie, či sa na Slovensku dosahujú porovnateľné výsledky s výsledkami v registračných klinických štúdiách.dodala.Aktivitu vítajú aj zástupcovia viacerých pacientskych organizácií. Jana Pifflová Španková z občianskeho združenia (OZ) Nie Rakovine poukázala na to, že spolu s Ligou proti rakovine, OZ Amazonky a OZ Lymfoma už tretí rok predložili ministerstvu sadu požiadaviek, ktoré považujú za nevyhnutné na zlepšenie situácie pribúdajúceho počtu pacientov s rakovinou na Slovensku. MZ SR ich požiadavky prijalo podľa ich slov aj s verejným prísľubom, že pacientskych zástupcov aktívne zapojí do prípravy riešení pre každú za nich po prvý raz.