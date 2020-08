M. Krajčí: Rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie CO2

Bratislava 28. augusta (TASR) - Rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dosah na zdravie osoby. Uviedol to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v súvislosti s mnohými dezinformačnými kampaňami o rúškach.



Verejnosť sa dostáva k protichodným informáciám o ochorení COVID-19, a to najmä na internete a sociálnych sieťach. "Je dôležité dôverovať informáciám poskytnutým od národných zdravotníckych inštitúcií, od epidemiológov, lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov s potrebným odborným vzdelaním a praxou, a riadiť sa ich pokynmi a odporúčaniami," uvádza Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.



Pripomína, že rúško by malo priliehať k tvári a zakrývať ústa aj nos, aby jeho nosenie bolo účinné. Vymeniť za nové ho treba v prípade, ak je poškodené, vlhké alebo špinavé. Jednorazové rúška nie sú podľa ÚVZ určené na opätovné použitie.



Hlavný hygienik Ján Mikas hovorí, že nosenie rúšok, dodržiavanie sociálneho odstupu, pravidelné umývanie či dezinfekcia rúk sú základná a účinná prevencia. "Vďaka týmto trom zásadám významne bránime nielen šíreniu ochorenia COVID-19, ale aj mnohých ďalších infekčných ochorení, vrátane chrípky, ktorej sezóna sa blíži," povedal.



Odstup od cudzích ľudí, dezinfekciu rúk a respiračnú hygienu je podľa Mikasa dôležité dodržiavať v exteriéri aj interiéri. V exteriéri by sa ľudia mali vyhýbať miestam s vyššou koncentráciou osôb. "Pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej prevencie odporúčame aj vonku nasadiť si na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa tam len na nevyhnutný čas," podotkol hlavný hygienik.