M. Krajčí sa vracia do parlamentu ako poslanec za OĽANO

Bratislava 13. marca (TASR) - Exminister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý v piatok (12. 3.) podal demisiu, sa vracia do parlamentu ako člen poslaneckého klubu OĽANO. Pre TASR to potvrdil šéf klubu Michal Šipoš. Vedením rezortu zdravotníctva je poverený minister financií Eduard Heger (OĽANO).



Krajčí oznámil svoj koniec vo funkcii vo štvrtok (11. 3.) s tým, že dve menšie koaličné strany podmienili zotrvanie vo vláde jeho demisiou. Premiér Igor Matovič (OĽANO) pôvodne avizoval, že z funkcie odíde postupne. Chcel tiež, aby Krajčí odišiel, až keď sa rozbehne očkovanie vakcínou Sputnik V. Meno nového ministra ešte nepovedali.



Napokon Krajčí odstúpil už v piatok. Uviedol, že nechce byť ďalšou zámienkou na povalenie vlády. Spomínalo sa aj to, že Krajčí má nahradiť poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú (SaS) vo vedení parlamentného zdravotníckeho výboru. Bittó Cigániková ani OĽANO to zatiaľ pre TASR nekomentovali.



Vládna kríza prepukla po nákupe ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá nie je v EÚ zatiaľ registrovaná. Napätie v koalícii je dlhodobo. Pôvodne mali koaliční lídri oznámiť dohodu o ďalšom fungovaní už vo štvrtok, kríza však pokračuje. SaS má oznámiť ďalší postup v pondelok (15. 3.).