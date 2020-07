Krajčí: Tému duševného zdravia treba riešiť, pripravujeme reformu

Bratislava 10. júla (TASR) - Tému duševného zdravia potrebuje spoločnosť naliehavo riešiť, upozorňuje minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Avizuje preto reformu, ktorej cieľom je rozvíjať komunitnú psychológiu. Zamerať sa má tiež na vzdelávanie budúcich odborníkov. Vzniknúť má aj Rada vlády SR pre duševné zdravie. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii.



Riešenie problémov súvisiacich s oblasťou duševného zdravia označuje minister za jednu zo svojich priorít. Po prvý raz sa téma preto dostala aj do programového vyhlásenia vlády. Poukázal na to, že podľa Útvaru hodnoty za peniaze duševné poruchy vytvárajú ročne náklady 2,1 miliardy eur. Predražujú tak systém zdravotného a sociálneho poistenia, spôsobujú fyzické ochorenia, znižujú vzdelanosť a zamestnanosť, zvyšujú kriminalitu či chudobu, počet samovrážd a zvyšujú nestabilitu rodín. Mnohí ľudia podľa neho svoje problémy podceňujú či prehliadajú.



Podľa riaditeľa novovzniknutého odboru duševného zdravia MZ SR Petra Šomšáka je základným pilierom pripravovanej reformy výrazný rozvoj komunitnej psychiatrie vrátane vzniku centier duševného zdravia. V nich majú pôsobiť multiprofesionálne tímy odborníkov. Cieľom je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre ľudí so psychickým ochorením, podľa možností v ich primárnom prostredí. Súčasťou centier majú byť aj denné stacionáre.



"Druhým pilierom reformy duševného zdravia bude reforma vzdelávania budúcich psychiatrov, klinických psychológov a psychoterapeutov v zmysle zjednodušenia a sprístupnenia vzdelávania, či už z hľadiska časového alebo finančného," načrtol Šomšák.



Na ministerstve už zriadili dve pracovné skupiny odborníkov na oblasť duševného zdravia, ktoré budú spolupracovať pri príprave reformy. Krajčí podotkol, že reformu by rád predstavil do dvoch rokov.



Nové oddelenie nadrezortnej koordinácie MZ SR vedie Viktor Svetský. "Odborníkov v oblasti duševného zdravia reguluje dohromady sedem ministerstiev," priblížil. Mnohé zákony sú podľa neho protichodné. Pre lepšiu starostlivosť je podľa neho nevyhnutné napríklad otvoriť zákon o psychologickej činnosti. Myslí si tiež, že treba vytvoriť sieť psychologických poradní.



Rada vlády SR pre duševné zdravie bude koordinačným nadrezortným orgánom. Pracovať v nej budú odborníci z jednotlivých ministerstiev. "Cieľom je, aby vznikol priestor na komunikáciu a vytváranie legislatívy a identifikovanie problémov v jednotlivých rezortoch, ktoré sa tejto oblasti týkajú," uviedol Svetský. Želá si, aby legislatíva umožňujúca jej vznik bola pripravená do konca roka.