Krajčí: V priebehu nedele by mali zaočkovať stovky zdravotníkov

Bratislava 27. decembra (TASR) – V priebehu nedele by na štyroch vakcinačných miestach mali zaočkovať stovky zdravotníkov. Vyhlásil to minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) v súvislosti s oficiálnym začiatkom očkovania proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku.



„Prvé desiatky sú zaočkované, predpokladám, že počas dneška pôjde o stovky," povedal, poukazujúc na očkovanie v nemocniciach v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici i Košiciach. On sám sa nechal zaočkovať už v sobotu v nitrianskej nemocnici.



Odpovedal tiež na otázky, v akých termínoch by malo nastupovať očkovanie v ďalších vlnách, schválených v rámci národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19. Krajčí zvýraznil, že to závisí od dodávok vakcín. „Ak budeme mať dostatok vakcín, môžeme pristupovať k očkovaniu ďalších cieľových skupín," povedal.



Ďalšie dodávky by mali podľa jeho slov prichádzať vo väčších objemoch, ako bola pilotná dodávka necelých 10 000 dávok. „Verím, že v januári už by sme mohli mať 150 000 dávok a možno aj viac, ale naisto to povedať nemožno," uviedol. Verí ale, že v období koncoročných sviatkov sa zužitkujú prvé dávky a od 4. januára bude možné použiť ďalšie tranže dodávok.



V nedeľu sa má začať očkovať vo všetkých krajinách Európskej únie, a to vakcínou Comirnaty. Slovensko má kontrahovaných 18 miliónov kusov, v sobotu prišlo prvých 9750 dávok. Prvým Slovákom, ktorý vakcínu dostal, bol infektológ a odborník na tropickú medicínu profesor Vladimír Krčméry.



Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 ráta s preočkovaním 3,3 milióna obyvateľov SR, postupne v štyroch fázach. V tej prvej budú očkovaní zdravotníci a pracovníci, ktorých výkon práce súvisí s poskytovaním zdravotnej či sociálnej starostlivosti, rovnako by mali byť medzi prvými zaočkovanými aj zamestnanci kritickej infraštruktúry a silových zložiek.