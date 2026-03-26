< sekcia Slovensko
M. Krajčí vyčíta podpisovanie predražených zmlúv za nové lieky
Poukázal na to, že rezort síce má možnosť podpísať aj zmluvy na nové lieky za vyššie ceny, než odporúča inštitút NIHO, je však povinnosťou poradného orgánu ministra tento rozdiel zdôvodniť.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Opozičný poslanec za Hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí vyčíta Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR zastavenie príchodu nových liekov na Slovensko pre zazmluvňovanie liekov za vyššie ceny, než odporúčal Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO). TASR o tom informoval hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.
„Až v 51 percentách prípadov podpísalo ministerstvo zdravotníctva predražené zmluvy na nové lieky. Najvyšší kontrolný úrad SR potvrdil naše informácie, ktoré sme zverejnili už vlani, keď Šaškov rezort stopol kategorizáciu nových inovatívnych liekov. Nedostatok financií na nové lieky pre pacientov spôsobilo samotné ministerstvo tým, že vo viac ako polovici prípadov nerešpektovalo odporúčania Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO). Ten som zakladal práve s cieľom, aby pacienti mali dostupné moderné lieky a zároveň, aby štát za ne platil nižšie ceny,“ uviedol Krajčí.
Poukázal na to, že rezort síce má možnosť podpísať aj zmluvy na nové lieky za vyššie ceny, než odporúča inštitút NIHO, je však povinnosťou poradného orgánu ministra tento rozdiel zdôvodniť. „Je podozrivé, ak rezort schváli každý druhý liek za vyššiu cenu, než odporúčajú odborníci. Nakoniec na to doplatia pacienti, ku ktorým sa nedostanú iné moderné lieky, pretože štát na ne už nemá ďalšie peniaze,“ skonštatoval poslanec.
