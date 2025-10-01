Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
M. Krajčí zostáva v Hnutí Slovensko aj v klube

Na snímke poslanec NR SR Marek Krajčí. Foto: TASR Martin Baumann

Mrzí ho však koniec Rastislava Krátkeho, ktorý rovnako ako on úpravu podporil, v klube i hnutí.

Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí zostáva v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ aj v Hnutí Slovensko. Je vďačný, že klub aj predsedníctvo hnutia odmietli jeho ponuku na odchod. Tú podal v súvislosti s jeho hlasovaním o vládnej novele ústavy. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na stredajšej tlačovej konferencii.

„S rešpektom a vďakou som prijal rozhodnutie poslaneckého klubu a predsedníctva Hnutia Slovensko, vystretú ruku odpustenia a nového začiatku. Túto ruku prijímam. Verím, že čas a láskavý prístup môžu veľa vecí zahojiť,“ vyhlásil.

Mrzí ho však koniec Rastislava Krátkeho, ktorý rovnako ako on úpravu podporil, v klube i hnutí. „Na druhej strane rešpektujem rozhodnutie orgánov hnutia a poslaneckého klubu,“ povedal. Pripustil však, že Krátky mal iný prístup riešenia po hlasovaní o zmenách v ústave ako on. „Keby však bolo na mne, chcel by som, aby dostal milosť aj on,“ dodal.

Krajčí v utorok (30. 9.) oznámil, že požiada o ukončenie členstva v klube aj v Hnutí Slovensko. Rozhodol sa tak po tom, ako minulý týždeň spolu s Krátkym podporil vládnu novelu ústavy, hoci obaja vopred deklarovali, že ju nepodporia. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič v reakcii na to deklaroval, že nechce, aby sa prijala ponuka Krajčího na odchod. Argumentoval, že Krajčí priznal vinu a prijal zodpovednosť. Oznámil však vylúčenie Krátkeho. Odôvodňoval to tým, že on nepreukázal žiadnu mieru zodpovednosti, snahu o ospravedlnenie či sebareflexiu.
