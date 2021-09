M. Krajniak: Konferencia SaS o zákone o dôchodkoch bola len divadielko

Bratislava 22. septembra (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) považuje stredajšiu konferenciu, ktorú organizovali zástupcovia koaličnej strany SaS na tému návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme, za divadielko. Povedal to v stredu po rokovaní vlády.



"Ja to považujem za také divadielko. V utorok (21. 9.) napríklad na úrade vlády bolo rokovanie zástupcov všetkých štyroch koaličných strán za účasti premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), kde sme sa bavili práve o dôchodkovej reforme a prebrali sme aj návrh ústavného zákona aj návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý s ním súvisí," podotkol Krajniak s tým, že rokovanie trvalo vyše dvoch hodín a minister sa domnieva, že sa zase o kúsok pohli. Rokovania budú pod záštitou premiéra podľa jeho slov pokračovať aj naďalej.



Vyzdvihol, že spoločný návrh o dôchodkoch je kreovaný už viac ako rok za účasti sociálnych partnerov, odborníkov či zástupcov koaličných strán vrátane SaS. "Bol doručený počas leta na vládu a keďže sú tam ešte niektoré sporné otázky, tak v tých rokovaniach ďalej pokračujeme tak, ako sme sa dohodli a tak, ako som sa dohodol aj s predsedom SaS Richardom Sulíkom na úrovni premiéra a na úrovni delegovaných zástupcov jednotlivých strán," dodal minister.



Zároveň zhodnotil, že na rozdiel od medializovaných vyjadrení niektorých zástupcov SaS rokovanie so Sulíkom bolo veľmi konštruktívne, vecné a veľa vecí si vysvetlili.



"Čo vám mám na to povedať, keď organizujú (zástupcovia SaS) nejakú konferenciu a súčasne prebiehajú rokovania o návrhu ústavného zákon, ktorý je už doručený na vládu," uzavrel Krajniak.



Zástupcovia SaS zorganizovali v stredu konferenciu, na ktorú prizvali aj odborníkov, všetkých poslancov Národnej rady (NR) SR aj zástupcu ministerstva práce, ktorého stolička však ostala neobsadená. Liberáli sa vyjadrili, že chcú, aby dôchodková reforma bola realizovaná ústavným zákonom, jeden taký návrh aj predstavili. Poslanec Marián Viskupič (SaS) povedal, že pre zodpovedné vládnutie je treba využiť, že súčasná koalícia má ústavnú väčšinu. Poslanec Peter Cmorej (SaS) zase dúfa, že dobrý návrh ústavného zákona o dôchodkov by si mohol získať aj hlasy niektorých opozičných poslancov.