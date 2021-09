M. Krajniak: Naša ústava si zaslúži väčšiu vážnosť

Bratislava 1. septembra (TASR) – Naša ústava si zaslúži väčšiu vážnosť, myslí si to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Uviedol to na sociálnej sieti pri príležitosti stredajšieho Dňa Ústavy SR. Princípy a ideový odkaz ústavy by mali spájať občanov Slovenska aj v ťažkých časoch, poznamenala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.



"Napriek všetkým jej bývalým i možno aktuálnym nedostatkom je to základný stavebný kameň nášho právneho poriadku, na ktorom sa postavilo všetko dobré, čo sme na Slovensku vybudovali," uviedol Krajniak.



"Ústava SR odráža hodnoty a princípy, na ktorých náš štát stojí, a ideály, ktoré si ctíme. Práve tieto princípy by nás mali previesť ťažkými časmi a byť majákom právneho štátu a vlády zákona," povedala Remišová vo svojom stanovisku. Ako poznamenala, poslanci skladajú svoj sľub na začiatku volebného obdobia práve na ústavu a mali by ho preto pri svojej práci dodržiavať a vždy uprednostňovať záujmy Slovenska a jeho občanov. "Práve v čase, keď množstvo dezinformácií, klamstiev, ale aj rozdielnych postojov k veľkým problémom spoločnosť rozdeľuje, základné princípy a ideový odkaz ústavy by mali byť tým, čo občanov Slovenska spája," dodala.



Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) poznamenal, že 1. septembra, na Deň Ústavy SR, si štátnym sviatkom pripomíname vznik najdôležitejšieho zákona nášho suverénneho a nezávislého štátu. "Ústava SR je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v SR a jej schválenie v roku 1992 patrí medzi najvýznamnejšie medzníky našich moderných dejín," dodal na sociálnej sieti.