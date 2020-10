M. Krajniak: Neviem, či premiér nezačína mať imperiálne chúťky

Na snímke vpravo minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) Ivan Korčok (nominant SaS) a vľavo minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) prichádzajú na rokovanie vlády SR v Bratislave v stredu 7. októbra 2020. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke vľavo minister školstva Branislav Gröhling (SaS) prináša pre kolegov raňajkové chleby vo vajíčku na rokovanie vlády SR v Bratislave v stredu 7. októbra 2020. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke vľavo minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) a vpravo minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) na rokovaní vlády SR 7. októbra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 7. októbra (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) pri príchode na stredajšie rokovanie vlády, ktoré bolo netradične ohlásené na 06.00 h, pripomenul, že zvyk začať svoj pracovný deň o tomto skorom rannom čase mal rakúsky cisár František Jozef. "“ poznamenal Krajniak s úsmevom o čase rokovania kabinetu.Priznal, že by sa vedel prispôsobiť, aj keby sa stredajší čas stal pravidlom. Problém by nemal ani minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). ",“ povedal.Ministri obrany a zahraničných vecí Jaroslav Naď (OĽANO) a Ivan Korčok (nominant SaS) prišli na rokovanie spoločne. ",“ oznámili. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) stihol celý ranný rituál."" spresnil.Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) je na skoré ranné vstávanie zvyknutá – ako matka pomerne malého dieťaťa. "“ uviedla ministerka. Verí, že možno ráno budú na rokovaní sviežejší a zasadnutie stihnú absolvovať skôr ako inokedy.Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) priniesol svojim kolegom na ranné rokovanie vlády chlieb vo vajci, pri príprave ktorého trochu asistoval.Informácii sa potešil minister financií Eduard Heger (OĽANO). "“ skonštatoval.Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) je na tom podobne, ráno vstáva nerád. ",“ povedal Budaj. Doplnil, že sa teší na raňajky. Rovnako sa na ne teší aj predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). Ako dodal pred ranným rokovaním, spať chodí medzi polnocou a druhou hodinou ráno a teraz to tiež nebola výnimka.Kabinet už rokuje.