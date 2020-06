M. Krajniak: O predĺžení núdzového stavu v súčasnosti nikto neuvažuje

Bratislava 7. júna (TASR) – Núdzový stav by sa mal na Slovensku skončiť 15. júna a o jeho predĺžení nikto z kompetentných v súčasnosti neuvažuje. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Poslanec NR SR a Krajniakov predchodca na ministerstve Ján Richter (Smer-SD) tvrdí, že vláda sa mohla zaoberať zrušením núdzového stavu už skôr.



"Neviem o tom, že by niekto uvažoval o predĺžení núdzového stavu," povedal Krajniak. Minister pripomenul, že núdzový stav sa netýka všetkých občanov, ale iba zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb. "Práve preto, že trvá núdzový stav, ešte môžeme zo štátnych hmotných rezerv zadarmo distribuovať ochranné pomôcky," zdôraznil Krajniak. Zostávajúce dni núdzového stavu chce minister využiť na zásobenie týchto zariadení na prípadnú druhú vlnu pandémie.



Richter si myslí, že by bolo vhodné, aby vláda o zrušení núdzového stavu uvažovala aj skôr, ako zanikne po uplynutí 90-dňovej lehoty. Prípadné predĺženie núdzového stavu, ktoré nevylúčil premiér Igor Matovič (OĽaNO), by bolo podľa exministra vyslovene politické rozhodnutie, keďže na to neexistujú žiadne dôvody.



Obaja politici ocenili správu o stave republiky, ktorú v piatok (5. 6.) predniesla v parlamente prezidentka Zuzana Čaputová ako vyváženú. Krajniak vyzdvihol najmä pasáž o možnostiach Slovenska v prípade, že sa všetci spoja na dosiahnutie spoločného cieľa. Richter však mal výhrady k vyjadreniu prezidentky, aby sa spoločnosť nevrátila v stave spoločnosti tam, kde bola pred pandémiou.



"Ja by som bol veľmi rád, aby sme urobili všetko pre to, aby sme sa sociálne a ekonomicky dostali do tej pozície, v ktorej sme boli pred pandémiou," povedal Richter. Uznal však, že prezidentka pravdepodobne myslela na stav justície či vraždu novinára a jeho snúbenice a ďalšie problémy spoločnosti.



Exminister Richter svojmu nástupcovi vyčítal personálne zmeny na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Krajniak oponoval, že odvolá iba tých manažérov, ktorí majú zlé výsledky, a pripomenul, že riaditelia sú napriek výberovým konaniam vo väčšine prípadov stranícki nominanti predchádzajúcej vlády. Minister sa zároveň všetkým zamestnancom ÚPSVaR-u poďakoval za ich nasadenie a za odvedenú prácu pri vyplácaní príspevkov pre zamestnávateľov. Pripomenul, že tieto úrady už vyplatili 320 miliónov eur, zatiaľ čo banky poskytli úvery na pomoc postihnutým firmám vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur.



Krajniak zdôraznil, že vláda musí v najbližšom čase podporiť služby. Rámce pomoci a to, koho sa konkrétne táto pomoc bude týkať, by mali zverejniť do leta. Na pomoc zamestnávateľom v službách by mali použiť peniaze zo štátneho rozpočtu. Aktuálne rastúcu nezamestnanosť by podľa ministra mohla spomaliť podpora výstavby nájomných bytov a podpora zelených investícií. Zároveň je treba podľa oboch politikov v tomto čase obmedziť zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ. "Musíme brať ohľad na našich zamestnancov," povedal Krajniak. Prípadný lokálny nedostatok zamestnancov podľa neho čiastočne vyrieši práve výstavba nájomných bytov.