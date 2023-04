M. Krajniak ocenil osobnosti z rezortu práce za ich výnimočnú činnosť

Bratislava 28. apríla (TASR) - Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) opäť odovzdal vyznamenania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Z rúk ministra si ich vo štvrtok (27. 4.) prevzalo 42 pracovníkov. V piatok o tom informovalo MPSVR.



"Počas pandémie zamestnanci v rezorte práce opäť ukázali našim občanom, že štát je tu na to, aby im pomohol. Veľmi si vážim, že pracujú s ľudskosťou a srdcom aj nad rámec pracovných povinností. Som presvedčený, že je našou povinnosťou vyjadriť im vďaku a uznanie aj týmto spôsobom," uviedol Krajniak.



Ocenenie za mimoriadne zásluhy a výnimočné činy v pôsobnosti rezortu udelil dočasne poverený minister laureátom počas slávnostného galavečera. Udeľovanie rezortných vyznamenaní vyzdvihuje spoločensky dôležitú prácu zamestnancov v oblasti sociálnej spravodlivosti a podieľanie sa na rozvoji sociálnej politiky, vysvetlilo MPSVR.



Doplnilo, že vyznamenania sa zamestnancom udeľovali v troch stupňoch, a to zlatá, strieborná a bronzová medaila. Krajniak udeľoval aj ďakovný list za pracovné úspechy pri životnom alebo pracovnom jubileu. Ocenení boli nielen zamestnanci MPSVR, ale aj Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne (SP), Inšpektorátu práce, Implementačnej agentúry, Technickej inšpekcie a Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.



Okrem jednotlivcov boli ocenené aj dva kolektívy SP. Zlatú medailu získal projektový tím, ktorý zaviedol elektronickú PN. Dočasne poverený minister odovzdal striebornú medailu kolektívu zamestnancov, ktorí pracovali na príprave a zavedení Elektronického účtu poistenca.



Najpočetnejšiu kategóriu tvorili individuálne ocenenia pre zamestnancov, ktorí na rezorte odpracovali takmer celý svoj kariérny život. Rovnako tým, ktorí svojím mimoriadnym úsilím prispeli k rozvoju politík, ako aj k riešeniu zložitých životných situácií občanov.



Mnohí zamestnanci rezortu sa podieľali na pomoci pre utečencov z Ukrajiny, a to aj aktívnym prístupom pri umiestňovaní maloletých detí do centier pre deti a rodiny a vyhľadávaní ich blízkych príbuzných. Ocenení boli aj pracovníci za ich nadštandardné úsilie pri projektoch na podporu zamestnávania, ktoré pomáhali občanom získať pracovné príležitosti.