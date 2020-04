M. Krajniak: Plošne otestujeme všetkých pracovníkov DSS na Slovensku

Bratislava 19. apríla (TASR) - Všetci zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS) na Slovensku budú plošne otestovaní na nový koronavírus. Využijú sa na to tzv. rýchlotesty a tam, kde sa ukáže problém, dôjde k ďalšiemu podrobnejšiemu testovaniu. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že ide o najnovšiu dohodu na úrovni vlády.



Zároveň však upozornil na to, že kým účinnosť presnejších PCR testov je viac ako 70 %, pri rýchlotestoch je iba približne 50 %. Na prvotné hromadné testovanie sa však použiť dajú.



“Ak otestujeme plošne všetkých, budeme mať veľkú pravdepodobnosť hraničiacu s istotou, že ak niekde hrozí riziko, budeme ho vedieť identifikovať. Okamžite v tom zariadení, kde by bol problém, ideme testovať presnejšími PCR testami,” avizoval minister, pod ktorého rezort tieto zariadenia spadajú. Zamestnancov DSS je podľa neho približne 40.000.



Celkovo je presvedčený, že nová vláda urobila všetko, čo z hľadiska prevencie mohla urobiť, aby sa nákaza nového koronavírusu aj v DSS šírila čo najmenej. Vymenoval pri tom množstvo opatrení, ktoré kabinet a jeho ministerstvo od svojho nástupu v tejto oblasti prijalo.



Rýchlosť prijímania opatrení naopak kritizuje člen sociálneho výboru parlamentu z opozičného Smeru-SD Erik Tomáš. “Opatrenia v prípade DSS v žiadnom prípade neboli dostatočné. Máme tu veľmi smutné štatistiky, ktoré to dokazujú,” upozornil s tým, že vo viacerých zariadeniach v súčasnosti zomierajú ľudia, prípadne sú vo vážnom stave v nemocnici.



Z tohto dôvodu ako opozícia iniciovali zvolanie mimoriadneho sociálneho výboru. Jeho cieľom má byť nájsť ľudí, ktorí sú zodpovední za to, čo sa stalo v Pezinku aj ďalších DSS. zasiahnutých novým koronavírusom.



“Druhý výstup, chceme odporučiť vláde systémové opatrenia, keďže vidíme, že za štyri týždne nebola schopná prijať dostatočné opatrenia v domovoch sociálnych služieb,” dodal Tomáš. Navrhujú napríklad plošne otestovať nielen všetkých zamestnancov, ale aj klientov DSS. Kapacity na to podľa neho existujú.