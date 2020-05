M. Krajniak chce urobiť zmeny v oblasti zamestnávania cudzincov

Bratislava 16. mája (TASR) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) chce pokračovať v rozvoji sociálnej ekonomiky, priniesť by chcel aj zmeny v oblasti zamestnávania cudzincov z tretích krajín. Uviedol to v rozhovore pre TASR.



Krajniak je presvedčený, že Slovensko potrebuje vytvoriť novú ekonomiku, ktorá bude generovať nové pracovné miesta najmä pre tých, ktorí by nemali šancu na trvalý pracovný pomer. Dôležité je to podľa neho najmä v čase krízy. "Som zástancom sociálnej ekonomiky, a preto chcem rozvíjať projekty v tejto oblasti. Považujem za správne, že by sa Slovensko vybralo touto cestou, a chcem sociálnu ekonomiku rozvíjať o ďalšie projekty týkajúce sa podpory bývania, ekologické projekty, projekty podpory ohrozených skupín, do ktorých patria napríklad zamestnanci nad 50 rokov," vymenoval Krajniak.



Štát má podľa neho v tejto oblasti dostatok možností, ktoré doteraz neboli dostatočne využívané. "Sociálne podniky by mali dostať priestor v 6 % verejných obstarávaní. To znamená, že štátne firmy by mali mať povinnosť, aby 6 % svojich obstarávaní realizovali v rámci sociálnych podnikov, čím vlastne zabezpečujeme dopyt aj pre ohrozené skupiny zamestnancov," vysvetlil Krajniak.



Zmeny chce urobiť v oblasti zamestnávania cudzincov z tretích krajín prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. Podľa neho by sa mala zvýšiť ochrana pracovného trhu pred zamestnávaním lacnej pracovnej sily z tretích krajín. "Toto považujem za veľký problém preto, lebo cudzinci mimo krajín EÚ brali prácu slovenským občanom, ale aj preto, lebo takáto pracovná sila bola oveľa lacnejšia. Vo fabrikách, kde došlo k výmene Slovákov za cudzincov, sa nezvyšovala mzda," tvrdí Krajniak.



Pripustil však, že môžu existovať profesie, v ktorých je nedostatok zamestnancov. "V takýchto prípadoch mi neprekáža, ak za prísne stanovených podmienok by mali podniky možnosť najať si ľudí aj zo zahraničia. Malo by však byť stanovené isté platové pravidlo. Najskôr musí zamestnávateľ ponúknuť prácu domácim zamestnancom aj za zvýšenú mzdu a v prípade, ak prácu zamestnanci neakceptujú ani za zvýšenú mzdu, potom môže zamestnávateľ hľadať ľudí zo zahraničia," je presvedčený Krajniak. Okrem toho, ak významný investor dostane pomoc od štátu pri otváraní výroby, mal by prioritne zamestnávať Slovákov. "Toto chcem robiť inak, než to fungovalo doteraz," podotkol.



V rámci ministerstva práce chce posilniť pôsobenie Inštitútu sociálnej politiky (ISP). "Chcem inštitút rozvíjať ako renomovanú inštitúciu, ktorá bude výsledky svojej práce prezentovať aj v médiách," doplnil Krajniak. Ministerstvo si chce robiť primárne analýzy z interných zdrojov. "Výstupy ISP považujem za dobré a relevantné. Nebránim sa ani tomu, aby sme si porovnávali niektoré metódy s ďalšími analytickými inštitútmi rôznych rezortov," povedal Krajniak.



Nový minister práce podporuje aj sociálny dialóg na Slovensku. Uviedol, že je v kontakte s odborármi aj zástupcami zamestnávateľov. Hľadá sa aj termín oficiálneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR. Kritika opozície, že sociálny dialóg nefunguje, je podľa Krajniaka "mesiac stará". Vláda podľa jeho slov v úvode svojho fungovania musela flexibilne riešiť koronakrízu. "Sociálny dialóg funguje dobre, informujeme sa o stanoviskách, v prípade potreby sa stretneme. Priebežne rokujem so všetkými zamestnávateľskými zväzmi. Podarilo sa mi presvedčiť partnerov vo vláde, aby na zasadnutí ekonomického krízového štábu boli prítomní aj zástupcovia zamestnávateľov a odborov. Diskusia bola dlhá a zmysluplná," dodal Krajniak.