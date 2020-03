M. Kramara: Individuálne spovede na požiadanie nie sú zakázané

Bratislava 17. marca (TASR) - Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať spoločné spovede. Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou, a na tú treba dať priesvitnú zábranu. V súvislosti so šírením nového koronavírusu to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.



"Prosíme zároveň veriacich, aby brali ohľad na výnimočnú situáciu a na to, že aj kňazi môžu ochorieť, a potom už nebudú k dispozícii ani tým, ktorí sa ocitnú v ohrození života. Nemôžeme si v týchto okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí," povedal Kramara. Na druhej strane si majú ľudia podľa neho príležitosť lepšie uvedomiť a pripomenúť, že je potrebné si pravidelne spytovať svedomie a ľutovať hriechy.



Veriaci z katechizmu poznajú, že existuje aj takzvaná dokonalá ľútosť. Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy, dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.



Kramara poukázal, že v týchto dňoch by sa mali ľudia viac modliť, viac čítať Sväté písmo a duchovnú literatúru a od hriechu sa chrániť. "Tak ako ľudia dostávajú informáciu, že teraz nemajú so všetkým chodiť k lekárovi, lebo ho môžu vyradiť zo služby, mali by sme brať do úvahy aj zdravie kňazov, najmä tých, ktorí sú starší alebo trpia chronickými chorobami," povedal.



Ako dodal, ak veriaci spoveď skutočne potrebuje a je na ňu dobre pripravený, môže o ňu individuálne požiadať. "Berme však tento čas aj ako príležitosť na dlhšie, poriadnejšie spytovanie svedomia. A ako náročnejšiu prípravu na dobrú svätú spoveď," dodal hovorca Konferencie biskupov Slovenska.