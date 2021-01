Kramara verí, že ľudstvo objaví spôsob, ako sa vyrovnať s pandémiou

Bratislava 4. januára (TASR) – Pre rok 2021 má hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara nádej, že ľudstvo objaví spôsob, ako sa vyrovnať s pandémiou nového koronavírusu. Ako uviedol pre TASR, denne sa za to modlí.



„Verím v silu ľudského ducha vedeného Duchom svätým. A, samozrejme, verím v Božie milosrdenstvo. Boh na nás nekladie skúšky, ktoré by boli nad naše sily," povedal Kramara s tým, že dúfa, že sa poučíme. Verí, že ľudia nebudú chcieť žiť presne tak, ako predtým.



„Som presvedčený, že pandémia je výstrahou, aby sme sa nepokladali za pánov sveta – a nechceli ho žmýkať stále viac, bez ohľadu na dôsledky, bez ohľadu na tých, ktorí sú obeťami našich nárokov. Nie sme tu pánmi. Iba správcami," uviedol Kramara. Podľa neho ľudia neboli dobrými správcami.



„V novom roku chcem preto žiť skromnejšie, ohľaduplnejšie voči prírode, aj ľuďom. Nemusím mať všetko nové, nemusím veľa cestovať. Môžem sa uskromniť, byť spokojný s tým, čo mám. Menej hľadieť na seba," poukázal hovorca Konferencie biskupov Slovenska.



Upriamil pozornosť tiež na to, že je dôležité si všímať potreby iných. A k tomu pozývať aj ďalších. „Želám si, aby sme v novom roku prekonali súčasnú krízu, ale aj to, aby sme z nej vyšli ľudskejší a múdrejší," uzavrel.