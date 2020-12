M. Kramara: Vianoce sú pre mňa sviatkom viery

Bratislava 24. decembra (TASR) – Vianoce sú pre hovorcu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martina Kramaru sviatkom viery. Ako tvrdí, ide o radostný a dôležitý sviatok. Z veľkej časti vianočné obdobie prežije v chráme, potvrdil pre TASR.



"Podstata Vianoc spočíva v oslave toho, že Boh sa stal jedným z nás. Ježiš Kristus, Syn Boha otca, zrodený pred vekmi, mocou Ducha svätého vzal si telo z Márie Panny, a stal sa človekom. Je to nádherné, stále prekvapujúce, hlboké tajomstvo," uviedol Kramara. Ako poznamenal, nič, čo je ľudské, nie je Bohu cudzie. "Naopak, v Kristovi sa všetko naše stalo aj božím. A naopak. Možno nad tým stále znovu uvažovať, nechať sa fascinovať božím zámerom," povedal.



Vianoce prežije hovorca KBS, ktorý je zároveň aj kňazom, z veľkej časti v chráme. "Z dôvodu situácie som zvýšil počet svätých omší v kostole, ktorý spravujem, aby nedošlo k tomu, že sa na jednej bohoslužbe zhromaždí príliš veľa ľudí. V podstate tam budem skoro stále, na Štedrý deň, aj na Božie Narodenie," povedal Kramara. Čo sa týka tradícií, v minulosti zvykol chodiť na pár hodín domov, aby sa navečeral s rodičmi, posedel chvíľu s nimi a potom sa vrátil na polnočnú omšu. "Tento rok nepôjdem, zostanem v Bratislave. Nemusím mať kapra a šalát, ani koláče. To nie je podstatné. Budem si čítať sväté písmo, pomodlím sa breviár, porozjímam a posedím v tichu kostola. Tak počkám na polnoc a potom pôjdem s farníkmi sláviť eucharistiu," uzavrel Kramara s tým, že sa na to teší aj napriek tomu, že to budú iné Vianoce.