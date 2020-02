Demokratická strana stojí za nezaradenými poslancami NR SR okolo Galka

Bratislava 21. februára (TASR) - Predsedníctvo Demokratickej strany (DS) stojí za nezaradenými poslancami Národnej rady (NR) SR okolo Ľubomíra Galka, Natálie Blahovej a volebného lídra Jozefa Rajtára. Strana o tom informovala po piatkovom zasadnutí predsedníctva, ktoré malo rozhodnúť o ich stiahnutí z kandidátky do volieb po tom, ako v parlamente podporili otvorenie mimoriadnej schôdze.



"Predsedníctvo plne stojí za poslancami NR SR a Demokratická strana ide jednotne a so silnou kandidátkou do volieb, posilnená zápasom o naše ideály," píše sa v stanovisku strany, ktoré TASR poskytla Silvia Šimeková z tlačového oddelenia DS.



Členovia predsedníctva v piatok prerokovali situáciu. Tá podľa slov Šimekovej vznikla "rozdielnou interpretáciou komunikácie strany voči verejnosti" po zvolaní schôdze parlamentu. Vysvetlila, že vo vnútri strany došlo k stretu pravicových hodnôt a nutnosti reagovať na populistické kroky Smeru-SD.



Predseda DS Michal Kravčík ešte v piatok popoludní pre TASR povedal, že trvá na odchode nezaradených poslancov z kandidátky strany. Dodal však, že to, či ich z nej stiahnu, je vecou predsedníctva.



Nezaradených poslancov Blahovú, Rajtára, Galka, Vladimíra Slobodu, Miroslava Ivana, Radoslava Pavelku a Renátu Kaščákovú, ktorí do strany vstúpili po odchode z SaS, vyzval Kravčík na odchod z kandidátky v utorok (18. 2.). Urobil tak po tom, ako podporili otvorenie mimoriadnej schôdze NR SR k vládnym opatreniam na zvýšenie prídavku na dieťa, zrušenie diaľničnej známky a zavedenie 13. dôchodku. Galko v stredu (19. 2.) povedal, že poslanci na kandidátke ostávajú, na výzvu Kravčíka reagoval tým, že svoj krok si s ním vysvetlia.



M.Kravčík trvá na odchode ľudí okolo Ľ.Galka, J.Kiššová podporuje SaS

Pred zasadnutím predsedníctva Demokratickej strany (DS) bol šéf DS Michal kravčík rozhodnutý trvať na odchode nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR okolo Ľubomíra Galka zo svojej kandidačnej listiny do parlamentných volieb. Pre TASR to povedal predseda strany Michal Kravčík. Bývalá členka SaS a nezaradená poslankyňa Jana Kiššová, ktorá mala byť pôvodne volebnou líderkou DS, na sociálnej sieti vyjadrila podporu strane SaS.



"Budeme sedieť na predsedníctve ešte dnes," uviedol popoludní Kravčík. To, či nezaradených poslancov okolo Galka vylúčia z kandidátky, je podľa jeho slov vecou predsedníctva. Dodal však, že na ich odchode z kandidátky trvá.



Nezaradená poslankyňa Jana Kiššová, ktorá spolu s Galkom a Blahovou odišla z SaS, v piatok na sociálnej sieti vyjadrila podporu práve liberálom. "Predsa len budem voliť SaS, napriek všetkému. Napriek tomu, že som z tejto strany odišla a že aj dnes mám množstvo výhrad," skonštatovala a poukázala na ich program. Dodala, že do verejného ani straníckeho života sa vrátiť nateraz neplánuje.



Kravčík vyzval nezaradených poslancov, ktorí do strany vstúpili po odchode z SaS, aby odišli z kandidátky DS, v utorok (18. 2.) po tom, ako podporili otvorenie mimoriadnej schôdze NR SR k vládnym opatreniam na zvýšenie prídavku na dieťa, zrušenie diaľničnej známky a zavedenie 13. dôchodku. Opozícia namietala, že schôdza bola zvolaná nezákonne.



Parlamentné voľby budú 29. februára. Kandidáti sa môžu vzdať kandidatúry alebo môžu byť odvolaní najneskôr 48 hodín pred začatím sa volieb. Odstupovať teda môžu do 27. februára do 7.00 h.