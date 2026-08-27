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M. Kríž: Záleží na škole, ktoré nástroje vo výučbe po novom využije
Bloková výučba, ranné kruhy či zrušenia zvonenia sú podľa Kríža nástroje, ktoré učiteľom pomáhajú tieto širšie ciele dosahovať.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Záleží na škole, ktoré viditeľné nástroje vo výučbe od septembra, kedy začne platiť nový štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie, využije. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Inštitútu kurikula a inovácií vo vzdelávaní ministerstva školstva a spoluautor kurikulárnej reformy Martin Kríž.
„Na úrovni celej spoločnosti vidíme, že učitelia naozaj rozširujú nástroje, ktoré používajú, od niektorých neefektívnych postupov upúšťajú a hľadajú nové,“ uviedol Kríž s tým, že to je dobre. Od novej reformy podľa Kríža nemáme očakávať reality šou a zamieňať si podstatu s jej vonkajšími prejavmi. Tou najdôležitejšou je zmena cieľov. „Potrebujeme vedieť viac, než len mať vedomosti - potrebujeme vedieť myslieť, aby sme vedeli rozlíšiť, ktoré vedomosti potrebujeme a aby sme ich vedeli použiť na správny účel. Potrebujeme, aby si žiaci uvedomili, ako sa učia, lebo učiť sa budú potrebovať celý život a poznanie stratégií učenia im veľmi uľahčí život. Potrebujeme rozvíjať ich charakter - morálne a vôľové vlastnosti. A tiež ich naučiť vedome tento charakter budovať aj vtedy, keď už budú dospelí,“ vysvetlil.
Bloková výučba, ranné kruhy či zrušenia zvonenia sú podľa Kríža nástroje, ktoré učiteľom pomáhajú tieto širšie ciele dosahovať. „Vyučovacích 45 minút je krátka doba na to, aby ste žiakom priblížili zaujímavý problém ako učebnú úlohu, aby mali priestor na učenie sa objavovaním a ešte zreflektovali priebeh ich bádania, dali im šancu pochopiť, čo všetko sa vlastne naučili a aké stratégie na to použili. Preto sme povedali, že to môžu byť aj dlhšie bloky. Ale zase v susednej triede si deti práve formou cvičení rozvíjajú jednoduchú, ale dôležitú zručnosť, ktorá im minule pri riešení zložitého problému pomohla, napríklad zakresliť nárys a pôdorys stavby z kociek. Pri takomto nácviku nevydržia udržať pozornosť ani 45 minút. Na to stačí 20 minút a ideme na ďalšiu úlohu,“ uviedol ako príklad Kríž. Poukázal aj na rušenie zvonenia v školách, o ktorom rozhoduje škola.
Podobne je to aj so spájaním (integráciou) predmetov. Nové štátne vzdelávacie programy to umožňujú, ale nenariaďujú. „Škola, ktorá to vie a chce využiť, môže. Naopak tam, kde sa to škole nezdá účelné, môžu ďalej učiť oddelené predmety,“ povedal Kríž. Tak je to aj v prípade ranných kruhov, slovného hodnotenia a mnohých iných navonok viditeľných prvkov. „Nič z toho nie je povinné, ale všetko z toho sa ukázalo byť vhodným nástrojom na dosahovanie nových cieľov. Tým, že sme to umožnili, dávame učiteľom do dielne nové nástroje. Tí, ktorí ich vedia a chcú používať, môžu. Tí, ktorí to ešte nevedia použiť, alebo si myslia, že dokážu stanovené ciele dosiahnuť inými nástrojmi, majú túto slobodu,“ uzavrel Kríž.
„Na úrovni celej spoločnosti vidíme, že učitelia naozaj rozširujú nástroje, ktoré používajú, od niektorých neefektívnych postupov upúšťajú a hľadajú nové,“ uviedol Kríž s tým, že to je dobre. Od novej reformy podľa Kríža nemáme očakávať reality šou a zamieňať si podstatu s jej vonkajšími prejavmi. Tou najdôležitejšou je zmena cieľov. „Potrebujeme vedieť viac, než len mať vedomosti - potrebujeme vedieť myslieť, aby sme vedeli rozlíšiť, ktoré vedomosti potrebujeme a aby sme ich vedeli použiť na správny účel. Potrebujeme, aby si žiaci uvedomili, ako sa učia, lebo učiť sa budú potrebovať celý život a poznanie stratégií učenia im veľmi uľahčí život. Potrebujeme rozvíjať ich charakter - morálne a vôľové vlastnosti. A tiež ich naučiť vedome tento charakter budovať aj vtedy, keď už budú dospelí,“ vysvetlil.
Bloková výučba, ranné kruhy či zrušenia zvonenia sú podľa Kríža nástroje, ktoré učiteľom pomáhajú tieto širšie ciele dosahovať. „Vyučovacích 45 minút je krátka doba na to, aby ste žiakom priblížili zaujímavý problém ako učebnú úlohu, aby mali priestor na učenie sa objavovaním a ešte zreflektovali priebeh ich bádania, dali im šancu pochopiť, čo všetko sa vlastne naučili a aké stratégie na to použili. Preto sme povedali, že to môžu byť aj dlhšie bloky. Ale zase v susednej triede si deti práve formou cvičení rozvíjajú jednoduchú, ale dôležitú zručnosť, ktorá im minule pri riešení zložitého problému pomohla, napríklad zakresliť nárys a pôdorys stavby z kociek. Pri takomto nácviku nevydržia udržať pozornosť ani 45 minút. Na to stačí 20 minút a ideme na ďalšiu úlohu,“ uviedol ako príklad Kríž. Poukázal aj na rušenie zvonenia v školách, o ktorom rozhoduje škola.
Podobne je to aj so spájaním (integráciou) predmetov. Nové štátne vzdelávacie programy to umožňujú, ale nenariaďujú. „Škola, ktorá to vie a chce využiť, môže. Naopak tam, kde sa to škole nezdá účelné, môžu ďalej učiť oddelené predmety,“ povedal Kríž. Tak je to aj v prípade ranných kruhov, slovného hodnotenia a mnohých iných navonok viditeľných prvkov. „Nič z toho nie je povinné, ale všetko z toho sa ukázalo byť vhodným nástrojom na dosahovanie nových cieľov. Tým, že sme to umožnili, dávame učiteľom do dielne nové nástroje. Tí, ktorí ich vedia a chcú používať, môžu. Tí, ktorí to ešte nevedia použiť, alebo si myslia, že dokážu stanovené ciele dosiahnuť inými nástrojmi, majú túto slobodu,“ uzavrel Kríž.