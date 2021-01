M. Kulkovský: Očkovanie je účinná a bezpečná zbraň

Bratislava 15. januára (TASR) - Vakcína zvyšuje šancu spoločnosti na úspech v boji proti pandémii nového koronavírusu. Je to účinná a bezpečná zbraň, ktorú by bola škoda nevyužiť. Dôležitosť očkovania vyzdvihol na sociálnej sieti pre ministerstvo zdravotníctva Milan Kulkovský, primár interného oddelenia nemocnice v Považskej Bystrici.



Zdôraznil, že vakcíny boli vyvinuté v rekordne krátkom čase. "Dajú nám šancu a nádej, že pandémiu dokážeme poraziť. Inej cesty niet, nepomôže nám krik ani nedodržiavanie opatrení, to situáciu len zhorší. Prečo sa nepoučíme z minulosti a úspechov, ktoré s očkovaním súvisia?" uviedol Kulkovský.







Pripomenul, že nový koronavírus za rok usmrtil viac ako dva milióny ľudí vo svete a viac ako 91 miliónov ľudí bolo nakazených, a to aj napriek prijatým opatreniam. Dodal, že vakcína zachraňuje a chráni životy aj tých, ktorí sa zaočkovať nemôžu ako deti či tehotné ženy. "Chráni nemocnice, znižuje nápor na personál a lôžka. Vďaka tomu by sa mohli lekári venovať aj pacientom bez ochorenia COVID-19, ktorí zo strachu zostávajú doma, a keď prichádzajú k lekárovi, prichádzajú neskoro," skonštatoval Kulkovský.



Očkovanie tiež môže viesť k naštartovaniu ekonomiky. Kolektívna imunita umožní zrušiť obmedzenia a otvoriť obchody, divadlá, športoviská. "Očkovanie nám môže vrátiť pôvodný život, otvorí hranice. Porazením pandémie otvoríme školy," vymenoval primár.