M. Lajčák: EÚ musí potvrdiť svoju jednotu

Brusel 9. decembra (TASR) - Diplomati Európskej únie sa v pondelok v Bruseli venovali trom hlavným témam - vzťahom s Africkou úniou, ľudským právam a pracovným metódam tohto ministerského formátu pod vedením nového vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.



Úvodnou témou Rady ministrov boli vzťahy EÚ s Afrikou, a to aj v kontexte ambície novej Európskej komisie venovať zvýšenú pozornosť partnerstvu s Africkou úniou. Lajčák spresnil, že tieto diskusie sú súčasťou príprav novej stratégie EÚ pre Afriku.



"Na budúci rok sa bude konať summit EÚ a Africkej únie, čomu bude predchádzať stretnutie na úrovni ministrov zahraničných vecí. Hovorili sme o filozofii tohto prístupu a zdôraznili sme, že to musí byť partnerstvo a spolupráca a že musíme uvažovať o Afrike nielen ako o niekom, kto prijíma našu pomoc, ale aj ako o niekom, kto má obrovský potenciál a je atraktívny z pohľadu investícií," vysvetlil.



Lajčák v tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko podporuje úsilie zamerané na posilnenie stability, bezpečnosti a prosperity na africkom kontinente. "Únia by sa mala zamerať na otázku vynútenej migrácie v celom jej kontexte, pričom politická aj rozvojová pomoc zo strany EÚ by mala zohľadňovať potrebu riešenia problémov, s ktorými Afrika zápasí," dodal.



Upozornil tiež, že v najbližšej budúcnosti bude mať Afrika dve miliardy obyvateľov a EÚ sa nemôže tváriť, že sa jej netýka, čo sa na tomto kontinente deje. "Nie sypať im peniaze cez rozvojovú pomoc, ale pomôcť im transformovať ich spoločnosť. Musíme Afriku urobiť atraktívnejšou pre súkromné podnikanie. Ja inú možnosť nevidím. Nie je to beh na krátke trate, ale musíme uvažovať aj na 20, 30 až 50 rokov dopredu," opísal situáciu.



Pri téme ľudských práv Lajčák zdôraznil, že EÚ je dnes jediným hráčom vo svete, ktorý obhajuje ľudské práva a hodnoty s tým spojené, v čom chce pokračovať aj naďalej. "Skonštatovali sme, že sa priestor pre obranu ľudských práv zužuje, že mnohé krajiny prijímajú reštriktívne opatrenia voči ľudskoprávnym aktivistom. Naša debata naznačila, že EÚ mieni aj naďalej vystupovať, dokonca sa uvažuje aj o možnosti prijímať sankčné opatrenia založené na téme ľudských práv," spresnil Lajčák. V tomto kontexte akcentoval podporu SR pre ambicióznu úlohu EÚ v oblasti ľudských práv a upozornil, že o aktívnej úlohe Slovenska v oblasti podpory a ochrany ľudských práv je aj členstvo SR v Rade OSN pre ľudské práva.



Pracovný obed bol podľa jeho slov venovaný metódam práce na zasadnutiach šéfov európskych diplomacií a prioritám, ktoré sa budú najbližších päť rokov presadzovať pod taktovkou Josepa Borrella. "Cítiť, že Borrell je veľmi skúsený politik, ktorý má za sebou množstvo dôležitých pozícií a funkcií a chce zdynamizovať prácu Rady a zvýšiť váhu EÚ vo svete," vysvetlil Lajčák.



Minister pri tejto téme pripomenul, že ak krajiny EÚ nehovoria jednotným hlasom - na čo v pondelok upozornil aj Borrell - a nedohodnú sa na jednotnej pozícii, tak Únia akoby ani neexistovala.



"Žiaľ, stáva sa to viac, ako bolo zvykom v minulosti. Potom nás nikto neberie vážne," poukázal Lajčák na prípady nejednoty medzi členmi Únie. Ako príklad uviedol hlasovania v OSN o rezolúciách týkajúcich sa Palestíny, kde vždy boli postoje EÚ jasné, avšak dnes sú medzi členmi EÚ postoje za, proti a zdržania sa. "Musíme však bojovať, aby tá jednota bola, otvorene o tom hovoriť. Ak chceme mať váhu, naozaj musíme hovoriť jednotným hlasom," odkázal Lajčák.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)