M. Lajčák: S Rakúskom máme v európskej politike veľa spoločného

Bratislava 12. februára (TASR) - Slovensko má s Rakúskom v európskej politike veľa spoločného. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) to uviedol po stredajšom rokovaní s rakúskou ministerkou pre Európsku úniu (EÚ) a ústavu Karoline Edtstadler. Témami ich stretnutia v Bratislave boli budúcnosť EÚ a jej rozširovanie, ale aj viacročný finančný rámec EÚ. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Lajčák a Edtstadler diskutovali o prioritách k viacročnému finančnému rámcu EÚ na roky 2021 až 2027, ktorý je kľúčovou agendou chorvátskeho predsedníctva a celej EÚ. „Počas nasledujúcich mesiacov je naším cieľom dosiahnuť vyváženú dohodu, ktorá zabezpečí dostatočné prostriedky na financovanie nových výziev a zároveň nepoľaví v dosahovaní cieľov politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky," uviedol slovenský minister. Kľúčové je podľa neho, aby implementačné pravidlá tradičných politík boli nastavené flexibilne a umožňovali využívať prostriedky tam, kde ich krajiny najviac potrebujú. Pre oboch lídrov je dôležitá podpora rozvoja vidieka.



Ministri sa tiež zhodli, že návrh Európskej komisie na zmeny v prístupovom procese je dobrým základom ďalšej diskusie a poskytuje priestor na zvýšenie spravodlivosti a vyváženosti celého procesu. Ten by mal byť podľa nich "prísny, no zároveň férový a mal by dať krajinám západného Balkánu európsku perspektívu".



Obaja predstavitelia sa dotkli aj otázky rešpektovania pravidiel právneho štátu vo všetkých členských krajinách EÚ. „Pre nás je dôležité, aby ten mechanizmus, ak sa vytvorí, bol objektívny, aby sa nevytváral pocit, že jedna skupina štátov ukazuje prstom na iné krajiny,“ povedal Lajčák.