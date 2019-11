M. Lajčák sa nevidí v žiadnej budúcej vláde

Bratislava 6. novembra (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) sa nevidí v žiadnej budúcej vláde. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.



"Keby som chcel byť súčasťou slovenskej politiky, tak by som kandidoval za prezidenta," odpovedal na otázku o svojej politickej budúcnosti. Dodal, že by sa chcel aj naďalej venovať diplomacii.



V politike pôsobiť naďalej neplánuje. Na otázku, či je ministrom naposledy, odpovedal: "Hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy, ale nevidím sa v žiadnej budúcej vláde."